84 punten voor Lydensie en Ladivia in Exloo

KWPN Regio Drenthe organiseerde vandaag de laatste Pavo Cup voorselectie in Exloo. Veronique Roerink en Arie Hamoen wezen acht paarden rechtstreeks door naar de halve finale. Toppers waren Lydensie (v. Dream Boy) en Ladiva (v. Dante Weltino), die beide 84 punten kregen.

“Deze voorselectie was hartstikke goed georganiseerd” vertelt Roerink. “Over de hele linie hebben we weinig paarden gezien die echt kijkerig waren, maar er waren er een paar die de gehele verrichting kijkerig bleven. Dat heeft zeker een aantal paarden die wel kwaliteit toonden, gedrukt in de punten. Ik denk dat we kunnen spreken van mooie uitschieters in alle klasses, een vrij grote middengroep en een paar paarden die door spanning of niveau van opleiding niet goed uit de verf kwamen.”

Lydensie

Bij de vierjarigen scoorden twee paarden 84 punten, een van hen is Dream Boy-dochter Lydensie (uit Helidensie stb D-OC van Easy Game, fokker M. Hageman uit Dalfsen). Deze merrie werd voorgesteld door Sanne Diercks. “Dit is een paard met een hele mooie voorhand, ze leek heel fijn te bewerken. Ze heeft een hele losse stap met veel ruimte. In draf heeft ze een heel aansprekend voorbeengebruik en in galop liet ze een mooie zelfhouding zien. Het was een hele constante verrichting en we hebben de amazone meegegeven dat ze het paard misschien in Ermelo nog net een tikje pittiger kan voorstellen. Dan kan de score misschien zelfs nog omhoog.”

Ladiva

Ook Ladiva (Dante Weltino uit Rohdiva stb pres pref van Rohdiamant, fokker Matty Marissink Stables uit De Wijk en G.W. ten Pas uit Winterswijk) scoorde onder het zadel van Robbin Broekman 84 punten. “Deze merrie heeft een hele mooie zelfhouding en veel gemak in alle drie de gangen. Ze liet een hele constante verrichting zien waarbij vooral haar lossigheid opviel. Als we heel kritisch zijn, mocht ze nog een fractie meer opwaarts blijven.”

Luciano C

El Capone-zoon Luciano C (El Capone uit Eranyke stb van Sir Oldenburg, fokker A. Peetoom uit Bergen) liep naar 83 punten. Deze ruin werd voorgesteld door Petra Vlaar. “Dit is een hele elegante ruin met een mooie voorhand. Hij heeft heel veel lossigheid in de stap, maar mag daarin soms iets meer activiteit behouden. De draf is opvallend lichtvoetig met een mooie buiging in het achterbeen. In galop zagen we een heel mooi opwaarts beeld.”

Lisariska D&E

Lisariska D&E (Desperado uit Evariska elite ibop-dr PROK van Zhivago, fokker A. Elgersma uit Kollum) plaatste zich met 80 punten voor de halve finale, Esther Hoekstra stelde haar voor. “Deze merrie heeft een hele goede beentechniek in alle gangen, daarbij heeft ze een mooie zelfhouding. Opvallend was haar afdruk in de galop, daarin toonde ze veel kracht. In vergelijking met de top drie, zou het geheel nog net een tikkeltje vanzelfsprekender mogen zijn. We hebben vier hele complete vierjarige paarden mee kunnen nemen, met drie goede gangen en constante verrichtingen. Daarnaast leken dit paarden met een goed karakter.”

Kasjmir

Bij de vijfjarige paarden ging Ebony-dochter Kasjmir (uit Virondine ster pref prest ibop-dr van Idocus, fokker W. Hoogeslag uit Haarle) met 81 punten aan kop. De merrie werd voorgesteld door Jantine Slingerland. “Dit is een hele elegante, chique merrie. Ze is misschien niet heel spectaculair, maar was wel heel sympathiek. Het leek een genot om met deze merrie te werken. Ze heeft een hele lichtvoetige manier van bewegen met heel veel gemak. In alle gangen mag ze nog net een tikkeltje meer opwaarts, maar het sympathieke beeld sprak ons ontzettend aan. Echt een paard waar je graag mee aan de slag zou gaan.”

Kadans SW

Naast Kasjmir, werd ook de vijfjarige Kadans SW (Vivaldi uit Toscani ster pref prest van Lancet, fokker A. Breukink Menger en E.W. Breukink uit Hall) onder Marjan Hooge geselecteerd voor de halve finale. “Dit paard heeft een heel mooi front en liet heel veel schwung zien in de draf. Een aandachtspuntje was dat ze niet te veel terug moest rijden, hij moet voldoende voorwaarts blijven voor een vijfjarige. Kadans viel op met een hele goede balans in de galop en daarbij een mooi opwaarts beeld.”

Jenson

Twee zesjarige paarden scoorden boven de 80 punten, de winnaar van deze rubriek was Jenson (Astrix uit Elina elite ibop-dr PROK van Painted Black, fokker Stal Perlee uit Maartensdijk). Onder het zadel van Diederik van Silfhout liep deze ruin naar 84 punten. “Dit is een paard met een hele spectaculaire manier van draven. In de zijgangen zou hij nog een tikkeltje meer gedragenheid vast kunnen houden. De galop heeft heel veel gemak, een mooie balans en een krachtig achterbeen, hij kon daarin heel goed schakelen. Het was echt een superfijne, bewerkbare galop. Dat zag je ook terug in bijvoorbeeld de eenvoudige wissels, daarbij liet hij veel aanleg tot sluiten zien. De stap was goed, maar mocht nog wat meer overstap tonen.”

Joyful-STH

Boston STH-dochter Joyful-STH (uit Zamba Dream elite pref prest ibop-dr sport-dr PROK D-OC van Samba Hit, fokker B. Nekeman – Alteveer en L.F. Nekeman uit Hasselt) werd onder Nicky Snijder tweede met 81 punten. “Een hele elegante merrie met een mooie zelfhouding. Ze werd heel netjes voorgesteld en heeft een goede stap. De draf is heel lichtvoetig met een mooi gebruik van het voorbeen. Ze heeft een hele mooie, gebalanceerde draf met veel rust en toch activiteit. In galop heeft ze een goede techniek, maar mocht ze nog een fractie meer rek tonen. Samen met de draf, was de harmonie vandaag een hoogtepunt.”

Bron: KWPN / Horses.nl