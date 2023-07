88 punten voor Escamillo-dochter Ohjay op eerste Pavo Cup selectie vierjarigen

Onder het zadel van Marije de Lange beet Escamillo-dochter Ohjay vanmorgen het spits af in de eerste Pavo Cup selectie in Delft. Met 9’s voor de stap, galop en totaalindruk liep de vierjarige merrie naar 88 punten, een score die de rest van de rubriek niet meer geëvenaard werd.

Marian Dorresteijn en Floor Dröge beoordelen dit jaar de Pavo Cup selecties voor vierjarige paarden. In Delft konden zij aan drie paarden een score van 80 punten of hoger uitdelen. Na vijf selectiewedstrijden zullen op basis van de behaalde scores 50 vierjarigen worden geplaatst voor de halve finale.

Compleet dressuurpaard

De getalenteerde Ohjay (Escamillo uit Flipflop van Floriscount, fokker Fam. Van der Oord uit Schoorl) is niet alleen zelf een aansprekend paard, ze is ook heel interessant gefokt. Haar moeder is namelijk de volle zus van de hengst Ferguson. “Ohjay heeft drie hele goede basisgangen, maar wat opvalt is haar inzet”, licht Marian toe. “Deze merrie heeft van nature heel veel go en activiteit, maar houdt toch de ontspanning en losgelatenheid. De stap heeft een goede takt, overstap, lichaamsgebruik en activiteit. In draf zagen we veel takt en maakt ze de beweging in het voorbeen mooi af. In de draf mag dit paard soms nog iets meer van de hand af, maar in galop doet ze dat wel heel goed. Daar zagen we al net iets meer zelfhouding dan in de draf. Daarbij heeft ze een goed onderspringend achterbeen en een heel mooi gebruik van de voorhand. Al met al een compleet dressuurpaard met een goede instelling.”

Othello van de Molenkouter

Othello van de Molenkouter (Escamillo uit Lady Diamond D-OC van Governor, fokker A. de Pauw uit Sint-Katelijne-Waver) liep onder Riccardo Sanavio naar 83 punten. De grootmoeder van deze hengst is tevens de moeder van Mister Diamond en de grootmoeder van de bekende Zware Tour-hengst Valverde (v.Vitalis). “Dit is een interessant paard dat met veel activiteit beweegt. Hij is een mooie verschijning en laat zich goed bewerken. De stap is heel ruim, zuiver en actief vanuit het achterbeen. De draf kenmerkt zich door heel veel afdruk en schwung, maar we vinden het tempo nog iets hoog in de draf. Daarbij zou de bewegingsafloop van voren gezien nog een fractie correcter kunnen zijn. De galop is imponerend met veel afdruk en veel ruimte. In het verruimen zien we dat hij al veel bodem pakt.”

Veel rust en gemak bij O’Brien Nashland

Carola Kral reed O’Brien Nashland (Desperado uit Filou X elite sport-dres IBOP-dres PROK van Negro, fokker Nashland Dressage & Predicate Horse Breeding B.V. uit Alblasserdam) naar exact 80 punten. “Dit is een heel imponerend en sympathiek paard met een mooi voorkomen. Hij liet een hele constante verrichting zien met veel rust en gemak. Daarbij bleef de amazone mooi van achter naar voren naar de hand toe rijden, dat gaf een heel plezierig beeld. Dit paard stapt op een correcte manier met een hele goede takt en lichaamsgebruik. Voor nog hogere punten zouden we iets meer activiteit willen zien in het achterbeen. De draf heeft een goede ruimte, een mooi gebruik van het voorbeen en een goed lichaamsgebruik. Ook daarin geldt dat we nog iets meer buiging in het achterbeen willen zien. Datzelfde beeld zagen we in de galop, waarin dit paard veel balans heeft en een mooie bergopwaartse tendens.”

Uitslag

Bron: KWPN