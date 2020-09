88 punten voor vierjarige Funkenmarie

Bij de Pavo Cup voorselectie in Delft kon zowel bij de vijfjarige als bij de zesjarige paarden één paard direct geplaatst worden voor de halve finale. Bij de vierjarige paarden scoorden er maar liefst tien 80 punten of meer. Topper van de dag was de vierjarige Funkenmarie (v. For Romance) die onder Miranda Pakvis naar 88 punten liep.

Marian Dorresteijn en Gert van den Hoorn jureerden. “Ik denk dat we kunnen spreken over een geslaagde voorselectie”, aldus Dorresteijn. “Er was gemiddeld een goede kwaliteit paarden, die over het algemeen erg netjes werden gereden. Ik heb plezierig gekeurd samen met Gert en we hebben een hele fijne groep kunnen selecteren.”

Jahwidaah: ‘Aansprekend met veel go’

Bij de zesjarige paarden ging de merrie Jahwidaah (Negro uit Tadisha ster van Jazz, fokker P. Hoogerwaard uit Oudenbosch) aan kop. Onder het zadel van Judith Evers-van Loon scoorde zij 80 punten, daarmee wordt ze rechtstreeks geplaatst voor de halve finale. “Dit is een aansprekende merrie met veel go”, licht Marian toe. “De stap is actief en heel zuiver met een hele goede manier van stappen in het achterbeen. De draf heeft veel tritt, daarin loopt ze heel makkelijk door de zijgangen met een goede balans en een goed gebruik van het achterbeen. De galop heeft eveneens een goede balans, een goed onderbrengend achterbeen en een mooie beentechniek. Voor nog hogere punten zou ze daarin iets meer met de schoft naar boven kunnen bewegen.”

Kadanz: ‘Veel schouder’

Jeroen Okkema stelde de Bordeaux-zoon Kadanz (uit Fee-Strona elite ibop-dr PROK van Vivaldi, fokker G. Snoeks uit Oss) voor. Deze hengst kreeg 81 punten, het hoogste puntentotaal bij de vijfjarigen. “Dit is een zeer royaal ontwikkelde hengst met veel front en veel voorkomen. Hij heeft veel schouder en beweegt met veel expressie in het voorbeen. De stap is ruim en zuiver, maar daarin zou hij nog iets meer de rug kunnen loslaten. In draf beweegt hij met veel voorbeen en een actief ondertredend achterbeen. De galop heeft een grote sprong, maar het totaalbeeld zou nog iets meer over de rug mogen zijn. Wel maakt dit paard veel front en is hij heel voornaam in het hele voorkomen.”

Funkenmarie: In Duitsland geboren, wél naar finale

Tien vierjarige paarden scoorden 80 punten of meer, waaronder enkele paarden die in Duitsland geregistreerd zijn en daardoor niet geplaatst worden voor de halve finale. Een uitzondering daarop is de topscoorder van de dag, Funkenmarie (For Romance uit Daiyana van De Niro, fokker H. de Baey uit Lemgo-Wiembac), voorgesteld door Miranda Pakvis.

De merrie werd in Duitsland geboren, maar mag toch naar de halve finale omdat ze eerder via de EPTM al is opgenomen in het stamboek. Funkenmarie kreeg 9’s voor de stap, draf en totaalindruk, voor de galop en harmonie kreeg ze een 8,5. Daarmee kwam de talentvolle merrie op 88 punten. “Een hele charmante merrie met een mooie lengte in het lichaam. De stap is heel ruim en actief met een goede overstap, maar ook met een mooie schoudervrijheid en veel lichaamsgebruik. In draf heeft ze een zeer mooie beentechniek, beweegt ze mooi naar boven toe en is ze heel lichtvoetig. Deze merrie heeft geen snelheid nodig om in balans te blijven. In galop heeft ze een mega grote sprong en treedt het achterbeen goed onder, maar daarin zou ze voor een 9 nog iets meer kunnen liften in de voorhand.”

Lennoxwaard: ‘Sterke bovenlijn’

Vier vierjarige paarden kregen 83 punten, waaronder Lennoxwaard (El Capone uit Wintana Waard elite pref prest eptm-dr PROK van Jazz, fokker L.S.M. van Rijn uit Nieuwland), die werd gereden door Femke de Laat. “Dit is een sterk gebouwd paard met een sterke bovenlijn. Hij beweegt mooi in balans en heeft een hele goede, krachtige stap. De draf heeft veel afdruk en in galop beweegt hij met veel energie. Daarin mag hij nog iets meer sprong maken.”

Louis 14 Sollenburg: ‘Lichtvoetig’

Benedek Pachl zadelde de For Romance-zoon Louis 14 Sollenburg (uit Astrid Sollenburg elite pref eptm-dr sport-dr PROK van OO Seven, fokker A. Zekveld uit Almere). Deze ruin kreeg tevens 83 punten. “Dit is een heel elegant, nog jeugdig paard met een mooie uitstraling. De stap is mooi zuiver en gelaten door het lichaam, daarin zou hij iets krachtiger kunnen zijn. De draf en galop zijn heel lichtvoetig met veel gemak. Hij toonde daarbij hele mooie overgangen, ook binnen de gang. Dit is een paard met heel veel gemak en souplesse in het lopen.”

Hexagons Luxuriouzz: ‘Stoer en vlijtig’

Ook Hexagons Luxuriouzz (Johnson uit Walida v/d Waalsehoeve elite, ibop-dr PROK van San Remo, fokker W. Plomp uit Tull en ’t Waal) werd voorgesteld door Benedek Pachl. Deze Johnson-zoon liep tevens naar 83 punten. “Een stoer paard met veel front, een heel vlijtig paard met veel allure. Hij heeft een mooie zelfhouding, was licht in de aanleuning en is van nature uit mooi voorwaarts. De stap is heel correct met een goede overstap en veel souplesse in het lichaam. In draf en galop heeft hij een mooie beentechniek en met name in de draf zagen we heel veel schakelvermogen. Hij werd netjes voorgesteld met lichte hulpen, een heel fijn beeld om naar te kijken.”

Valparaiso: ‘Veel takt’

De Duits geregistreerde hengst Valparaiso (Vitalis x Florencio) liep onder Natascha Bernoski ook naar 83 punten. “Dit is een imponerend paard met veel front en veel bespiering. Hij is langgelijnd en het valt op dat hij in alle drie de gangen met veel takt en een mooie zelfhouding beweegt. Hij bleef de gehele verrichting in een mooi silhouet en heeft een mooie bewegingsafloop in het voorbeen. Het is een heel compleet paard dat ongecompliceerd te rijden lijkt.”

Luigi: ‘Zeer goede stap’

Eén punt minder was er voor de door Miranda Pakvis voorgestelde Luigi (Governor uit Gevieni elite eptm-dr D-OC van Florencio, fokker K. Reitsma uit Siegerswoude). “Dit is een paard met een sterk lichaam en krachtige achterhand, die tevens goed bespierd is. Hij heeft een zeer goede stap, krachtig en mooi van achter naar voren. Het is een paard met heel veel inzet en go, daardoor liep hij soms in een iets te hoog tempo en zou hij wat meer op lengte mogen blijven. Het wijken toonde hij heel makkelijk, hij schaarde groot en liet veel activiteit zien. De galop is sterk, het is een heel compleet paard met een goede motor erin.”

Aznavour: ‘Expressieve draf’

Ook de Apache-zoon Aznavour (mv.Frederico) liep naar 82 punten, maar wordt vanwege zijn Duitse registratie niet geplaatst voor de halve finale. De ruin werd voorgesteld door Robin Bernoski. “Bij dit paard was vooral de draf opvallend, met veel expressie en veel mechaniek. Hij heeft een hele lichtvoetige manier van lopen met een mooie houding, waarbij hij mooi werd voorgesteld. De stap was nog wat gespannen, daarin kon hij zich iets meer loslaten in het lichaam. De galop was goed, maar miste nog iets de gedragenheid en de rust die we wel in draf al zagen.”

Lionell VE: ‘Mooi zweefmoment’

Negro-zoon Lionell VE (uit Zwyrintha keur pref prest ibop-dr van Tenerife VDL, fokker R. van Erp uit Oss) liep onder het zadel van Charlotte Fry naar 81 punten. “Dit was een hele mooie voorstelling met heel veel harmonie tussen amazone en paard. Het vormde een mooi beeld en het paard bleef heel mooi in de aanleuning. Deze ruin is een heel sympathiek paard dat op een goede manier stapt, daarin blijft hij heel mooi aanvullen vanuit het achterbeen. Hij kon de stap al goed verruimen en weer oppakken. De draf heeft veel mechaniek, de gewone draf is nog iets vlug, maar in de verruimingen zagen we een heel mooi zweefmoment. De galop is heel goed in balans.”

Hexagons Latino: ‘Aanleg voor sluiten’

Twee vierjarige paarden maakten met 80 punten de top tien compleet, één daarvan is de NRPS-goedgekeurde Hexagons Latino (GLOCK’s Toto Jr uit Blackmanda ster ibop-dr van Rubiquil, fokker Stal Hexagon uit Schore). Deze hengst werd wederom voorgesteld door Benedek Pachl. “Dit is een paard met een hele goede stap, heel actief, ruim en losgelaten. In de draf kun je zien dat het paard veel aanleg heeft voor het sluiten, hij pakt al heel makkelijk een wat meer gedragen draf op. We hebben wel meegegeven dat de draf nog iets vloeiender kan worden voorgesteld, maar je kunt zien dat dit paard veel aanleg heeft om straks te gaan sluiten. De galop is goed gesprongen met een mooie balans. Wij verwachten dat dit een paard is dat straks geschikt gaat zijn voor het hogere werk.”

Lugano: ‘mooi naar boven’

Ook Governor-zoon Lugano (uit Ekaterina elite sport-dr ibop-dr PROK van Johnson, fokker P. Buwalda uit Brummen) liep onder het zadel van Femke de Laat naar 80 punten. “Dit paard is van nature mooi naar boven gebouwd. Hij liet een correcte stap zien met een goede ruimte. De draf heeft veel voorbeen, maar voor hogere punten zou hij achter nog iets meer door kunnen geven. Het zelfde zien we ook in de galop, waarin hij mooi met de schoft naar boven toe ging”, sluit Dorresteijn af.

Bron: KWPN / Horses.nl