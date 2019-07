Acheron-merrie JayJay naar 85 punten in Drentse Pavo-selectie

In de Pavo Cup-voorselectie op de Centrale Keuring van Drenthe in Zuidwolde waren er vandaag vijf halve finale-tickets voor vijfjarigen, de rubriek waarvoor tot vandaag nog maar drie paarden definitief waren geselecteerd voor Ermelo. De merrie Jayjay (Acheron x Samarant) scoorde onder Amarins Kuipers 85 punten met 8,5-en voor alle onderdelen . Bij de vierjarigen werden er twee halve finale-tickets verdeeld en bij de zesjarigen geen.

Het KWPN verhoogde dit jaar de kwalificatie-eis voor deelname aan de halve finale voor de Pavo Cup naar 80 punten op de voorselectie en dat is te merken. Tot vandaag werden er achttien vierjarigen, drie vijfjarigen en negen zesjarigen definitief geselecteerd. In totaal zijn er 50 startplaatsen voor de vierjarigen, 35 voor de vijfjarigen en 20 startplaatsen voor de zesjarigen beschikbaar. Indien er naast de paarden die 80 punten of meer hebben gescoord nog startplaatsen over zijn worden deze aangevuld met paarden die minder dan 80 punten hebben gescoord. Het ziet er naar uit dat er behoorlijk wat aangevuld gaat worden met paarden die minder dan 80 punten gescoord hebben.

Twee vierjarigen

Vandaag kwamen er twee vierjarigen uit Drenthe bij, waarmee de stand op 20 vierjarigen staat. De vierjarigen die vandaag werden geselecteerd zijn Kensington (Galandro x Special D) met Bart Veeze (83 punten) en Karabel (Ebony x Westpoint) met Vai Bruntink (80 punten). De hoogst scorende vierjarig in de tussenstand is Keano Rs2 (v. Governor) met Marieke van der Putten, hij scoorde in Ermelo 89 punten.

Vijf vijfjarigen

Met de vijf vijfjarigen uit Drenthe staat de stand bij de vijfjarigen op acht paarden. Vandaag kwamen bij de drie reeds geselecteerden: Julia (Everdale x Westpoint) met Annabel Rootveld (80), Jevera (Eye Catcher x OO Seven) met Bart Veeze (80), Jovanni B (Davino V.O.D. x Gribaldi) met Margriet Hingstman (80) en Jack Brown (Chippendale x Johnson) met Floor Vos (80). De hoogst scorend vijfjarigen in de tussenstand zijn Jayjay en Journalist (Charmeur x Rousseau) met Marijn van Dijk (85).

Geen zesjarigen

Bij de zesjarigen kwam er vandaag geen bij. De hoogste punten waren hier voor Indira van het Goorhof (Don Juan de Hus x Gribaldi) met Yvonne Snieder (79). De hoogst scorende zesjarige in de tussenstand is Indira (De Niro x Rousseau) met Thalia Rockx.

Een selectie te gaan

Er is nog een selectie te gaan. De Pavo Cup voorselectie van Noord-Brabant, die van aankomende vrijdag verplaatst is naar volgende week dinsdag. Voor deze voorselectie zijn een flink aantal paarden aangemeld en zal nog een behoorlijk aantal aan de halve finale worden toegevoegd. Daarnaast komen natuurlijk ook nog de goedgekeurde hengsten in de halve finale aan de start.

Uitslag De Wolden

Bron: Horses.nl