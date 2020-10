Catalogus Pavo Cup online

Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag vinden de halve finales en finales plaats van de Pavo Cup voor 4-, 5- en 6-jarigen. Publiek kan er niet bij zijn dit jaar, maar het KWPN zorgt er wel voor dat liefhebbers het kampioenschap thuis kunnen volgen: met een livestream en online catalogus.

De Pavo Cup vindt dit jaar plaats in de Amaliahal op het Nationaal Hippisch Centrum, waar gastruiter Philipp Hess in het zadel treed van de talenten in de finales. Zijn vader, Christoph Hess, neemt zijn plaats in als jurylid bij de halve finales.

Livestream KWPN.tv en CMH

Helaas zijn bezoekers niet toegestaan tijdens dit evenement gezien de maatregelen ontremt het coronavirus. De halve finales en finales van de Pavo Cup zijn wèl te volgen via de livestream op KWPN.tv en ClipMyHorse.tv.

Bron: KWPN