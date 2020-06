Christoph Hess jurylid en Philipp Hess gastruiter bij Pavo Cup

De Duitse jonge paarden specialist Philipp Hess vervult dit jaar opnieuw de rol van gastruiter van de jonge paarden die deelnemen aan de finale van de Pavo Cup. Zijn vader Christoph Hess is jurylid bij de halve finales. De halve finale en finale van de 4-jarige worden verreden op vrijdag 16 oktober. Op zaterdag 17 oktober zijn de 5- en 6-jarige aan de beurt.

De KWPN Kampioenschappen worden dit jaar niet gehouden vanwege de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus. De Pavo Cup vindt daarom dit jaar in oktober plaats in de Amaliahal op het Nationaal Hippisch Centrum.

Ervaring met jureren

Christoph Hess is FEI 4*-jurylid en was tot voor enkele jaren hoofd van de afdeling opleiding en instructie van de FN. De afgelopen jaren beoordeelde hij ook de proeven op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo.

Gastruiter bij Bundeschampionate

De zeer getalenteerde ruiter Philipp Hess beoordeelde vorig jaar als gastruiter de jonge talenten in de Pavo Cup. zijn landgenoot Sebastian Heinze trad toen op als jurylid. Nu komen vader en zoon Hess in oktober naar Nederland om hun steentje bij te dragen aan de huidige editie van de Pavo Cup. Philipp zal wederom als gastjury optreden. Vader Christoph licht de finalepaarden toe aan het publiek.

Bron: Horses.nl/KWPN