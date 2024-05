Data Pavo Cup-selecties 2024 bekend

De strijd voor de vier-, vijf- en zesjarige dresuurtalenten om de Pavo Cup-kampioenstitel gaat deze zomer weer van start. De data van de voorselecties zijn bekend gemaakt, zo worden er dit jaar wederom vijf selecties verreden. De eerste selectie vindt plaats in Houten. Inschrijven is mogelijk vanaf volgende week.

De vier-, vijf- en zesjarige dressuurpaarden worden in wedstrijdverband beoordeeld op de aanleg tot dressuurpaard. Tijdens de voorselecties komen telkens twee combinaties in de baan en dienen zij op verzoek van de jury een aantal verrichtingen te laten zien. De jury beoordeelt de gangen van het paard, de harmonie en de totaalindruk.

Data voorselecties

– 12 juni, Houten

– 13 juni, Exloo

– 25 juni Dronten

– 27 juni De Mortel

– 28 juni Westdorpe

Geen livestream bij voorselecties

Publiek is van harte welkom om de jonge talenten in de voorselecties te komen bekijken. Anders dan in andere jaren is er geen livestream tijdens de voorselecties. De KWPN Kampioenschappen in Ermelo, waar de halve finale en de finale plaats vinden, hebben wel een livestream.

Startplaatsen halve finale

Na elke selectiewedstrijd komt er een tussenklassement. Na de laatste selectiewedstrijd wordt op basis van de behaalde scores (van hoog naar laag) het vooraf vastgestelde aantal combinaties geplaatst voor de halve finale. De overige startplaatsen in de halve finale worden aangevuld op basis van het behaalde aantal punten in de voorselectie. Hiervoor geldt een ex aequo-regeling. Na de voorselecties worden de voorlopige deelnemerslijsten gepubliceerd. De halve finale van de Pavo Cup wordt verreden op 25 juli 2024.

Zesjarigen op trens

Ten gevolge van de reglementswijziging van de KNHS mogen zesjarige paarden in de Pavo Cup niet langer op stang en trens worden voorgesteld. Zesjarige paarden dienen hun verrichting op trens te voltooien.

Bron: KWPN