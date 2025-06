Data Pavo Cup-voorselecties bekend, inschrijvingen geopend

Er worden dit jaar vier voorselecties voor de Pavo Cup gehouden: in Oudkarpsel, Dronten, Hulten en Harich. De beste vier-, vijf- en zesjarige dressuurpaarden plaatsen zich voor de halve finale op donderdag 31 juli 2025. De finales vinden plaats op 2 augustus.

Er zijn in totaal vier selectiewedstrijden:

24 juni: Oudkarspel (Noord-Holland)

7 juli: Dronten (Flevoland)

9 juli: Hulten (Noord-Brabant)

12 juli: Harich (Friesland)

Zesjarigen op trens

Ten gevolge van een reglementswijziging vanuit de KNHS mogen zesjarige paarden in de Pavo Cup niet langer op stang en trens worden voorgesteld. Zesjarige paarden dienen hun verrichting op trens te voltooien.

Inschrijven

Inschrijven kan via equicompetition.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 35,00 euro. Indien er ruimte is om bij te schrijven, bedraagt het tarief 45,00 euro. Een (dag)startpas is vereist. Ook paarden ingeschreven in het register B zijn welkom om deel te nemen aan de Pavo Cup.

Bron: KNHS