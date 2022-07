Driemaal een negen voor Nero (v. Ferguson) op laatste Pavo-voorselectie

Vandaag worden de laatste Pavo Cup-voorselecties verreden. De vierjarige rubriek is inmiddels afgerond en hierin behaalde Nero (v.Ferguson) onder Bart Veeze de winnende score van 88 punten. Drie negens prijken er op de cijferlijst van de door Bart Veeze voorgestelde hengst Nero (Ferguson uit Git Odette W ster v.Totilas, f: Titan Wilaras, g: Rom Vermunt BV en H. en J. Bruinier).

Marian Dorresteijn licht toe: “Een imponerend, grootramig paard met veel front. Hij stapt met veel lichaamsgebruik, veel ruimte en taktzuiverheid. De draf toont veel balans, een mooie schoudervrijheid en veel schwung. In het wijken laat dit paard zien dat hij makkelijk schaart. De galop is bergop met veel sprong en veel balans. Het paard lijkt daarbij een fijne instelling te hebben. Deze combinatie was voor ons als jury de duidelijke winnaar vandaag.”

Judith Ribbels met eigen fokproduct naar plek twee

Judith Ribbels zadelde Nanny Mc Phee (elite IBOP-dr PROK v.Vitalis) in Exloo. Deze merrie is in eigendom van en werd gefokt door Stal Ribbels uit Judith’s internationale Grand Prix-merrie Funfun EB (elite sport-dr IBOP-dr PROK v.Sorento). Nanny Mc Phee verkreeg 85 punten voor haar verrichting vandaag. “Een elegante, lichtvoetige en atletische merrie om te zien. Ze heeft veel tritt en techniek in de benen. De stap is heel actie, goed van ruimte en met veel lichaamsgebruik. De draf is lichtvoetig, bevat veel mechaniek en een goede beentechniek. Ze zou soms nog een fractie meer over de rug kunnen blijven. De galop is bergop met veel zelfhouding en balans”, aldus Marian Dorresteijn.

83 punten voor Nirvana (v.Indigro)

Rom Vermunt mocht zich als derde opstellen met Nirvana (Indigro uit Daily Enjoy elite pref IBOP-dr sport-dr PROK v.De Niro, f:Titan Wilaras g: Rom Vermunt BV en H. en J. Bruinier). Deze halfbroer van Lighting Star RR, die vorig jaar met Kirsten Brouwer nog brons op het WK in Verden in de wacht sleepte, ontving 83 punten vandaag. Rom Vermunt en mede-eigenaren H. En J. Bruinier zagen hiermee na eerst geplaatste Nero (v.Ferguson) twee paarden in de top drie verschijnen; beide werden bovendien gefokt door Titan Wilaras. “Een goed ontwikkeld paard dat in de beweging veel afdruk en een goed achterbeen gebruik laat zien. De stap is ruim en krachtig, de draf heeft veel gedragenheid en afdruk. In de galop valt het krachtig ondertredende achterbeen en de mooie sprong op.”

Goede jaargang vierjarigen

Marian Dorresteijn en Foor Dröge mochten afgelopen weken de Pavo Cup-voorselecties voor vierjarigen beoordelen. De 50 best geplaatste vierjarigen mogen zich opmaken voor de halve finale in Ermelo op donderdag 4 augustus. De geselecteerde talenten strijden die dag om een plek in de finale, die wordt verreden over twee rondes op zaterdag 6 augustus. “We kunnen spreken van een goede jaargang vierjarigen, waarvan we veel verwachting hebben richting de halve finale”, besluit Marian Dorresteijn.

Bron: KWPN