Everdale voor derde jaar op rij hoofdleverancier halve finale Pavo Cup

Het aandeel van Grand Prix-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro) in de halve finale van de Pavo Cup is groot. Van de ruim 150 deelnemende dressuurpaarden hebben er vijftien Everdale als vader. Daarmee is de hengst van Van Olst Horses voor het derde jaar op rij de hoofdleverancier. Grootvader Negro (Ferro x Variant) volgt met negen directe nakomelingen op plaats twee en Charmeur (Florencio I x Jazz) op drie.

In 2017 had Everdale dertien nakomelingen in de halve finale van de Pavo Cup en vorig jaar waren dat er zelfs zeventien. Vorig jaar drong Inferno (Everdale x Trento B) onder Quinty Vossers door tot de finale en eindigde daar als reservekampioen bij de vijfjarigen.

Negro

Het succes van Valegro en Charlotte Dujardin – dat begon in 2011 – zorgde voor een boost in het aantal dekkingen van vader Negro en dat is goed te zien aan zijn aantal nakomelingen in de halve finale. Bij de vierjarigen heeft hij aan IBOP-topper en Drents CK kampioene Khaleesi (mv. Don Schufro), Pavo Cup-selectie winnaar Kevin Costner Texel (mv. Jazz) en KWPN Verrichtingskampioen Kjento (mv. Jazz) drie sterke ijzers in het vuur.

Totilas-bloed

Uit de eerste jaargang van Toto Jr. (Totilas x Desperados FRH) en Governor (Totilas x Jazz) nemen zes vierjarige nakomelingen deel aan de halve finale. Ook van Wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) komt de eerste lichting nakomelingen aan start. De zwarte hengst wordt met vier nakomelingen goed vertegenwoordigt.

Bewezen hengsten

Charmeur won in 2011 en 2012 zelf de Pavo Cup. Vorig jaar liepen er dertien directe nakomelingen mee, dit jaar zijn dat er zeven. Grand Prix-hengsten Apache (UB40 x Krack C), Desperado (Vivaldi x Havidoff) en Expression (Vivaldi x Vincent) hebben allen vijf nakomelingen in de halve finale. Dat geldt ook voor Ferdeaux (Bordeaux x Ferro) en oud-winnaar Vivaldi (Krack C x Jazz).

Bron: KWPN/Horses.nl