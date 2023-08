Everest wint halve finale Pavo Cup vijfjarigen

Phoebe Peters en Everest (Especial x Negro) hebben de halve finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen gewonnen. Met de Britse amazone liep de NRPS-gefokte en -goedgekeurde hengst, vorige week nog vijftiende in de kleine finale op het WK Jonge Dressuurpaarden, naar 89,8 punten. Op twee eindigden de Morricone I-zoon Most Wanted Nero von Bellin (mv. Donnerball), die bij het KWPN in de tweede bezichtiging bleef staan, maar in Duitsland wel werd goedgekeurd en zich al meermaals in de schijnwerpers liep, en Napoli Sollenburg (Total US x Vivaldi).