Extreme U.S. met ultieme tien naar Pavo Cup-winst bij de vierjarigen

Extreme U.S. (Escamillo x Vivaldi) heeft de Pavo Cup-titel bij de vierjarigen opgeëist. De hengst van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle, voorgesteld door Renate van Uytert-van Vliet, kreeg van testruiter Daniel Bachmann Andersen de ultieme tien. "Hij heeft power, hij heeft een sterkte bovenlijn en is al erg zeker en vertrouwd", aldus de Deen.

Extreme U.S. won eerder al de halve finale en het eerste onderdeel van de finale, in de ontknoping maakte hij zijn favorietenrol meer dan waar. “Hij is een jonge, gevoelige hengst, maar hij is fantastisch te rijden. Toen hij applaus kreeg werkte dat alleen maar meer in z’n voordeel, daar ging hij heel goed mee op. Mijn complimenten aan Renate voor het feit dat hij zo zeker en vertrouwd is.”

One Million doet z’n naam eer aan

Zijn stalgenoot One Million (Vivaldi x Apache) maakte het feestje voor Hengstenhouderij van Uytert compleet. Met Robin Heiden liep de hengst naar de reservetitel. Hij kreeg van Bachmann Andersen 96 punten. “Dit is zeker One Million. Hij heeft veel elasticiteit in de draf, maar voelt daarin nog wat onstabiel. Dat is normaal voor een jong paard met zoveel kwaliteit in de gangen. In de galop is dat al een stuk beter. Als het mijn paard was, zou ik hem dus voornamelijk in de galop werken om hem sterker te krijgen. Hij heeft veel perspectief en hij heeft alles wat je je als ruiter kan wensen.”

95 punten voor Oxxi_Lena

Oxxi_Lena (Secret x Don Tango B) liep met Annemijn Boogaard naar de derde plaats. Bachmann Andersen was ook lovend over deze merrie en gaf haar 95 punten. “Ik ben erg onder de indruk van hoe ze met de omgeving omgaat. Ze is gevoelig, ze heeft veel balans en drie goede gangen. De galop is groot, maar daarin kan ze voor haar leeftijd al makkelijk sluiten. Ik vond haar echt heel erg leuk.”

Top vijf

Secret Lover (Secret x Fürstenball), liep onder Charlotte Fry naar de derde plaats in het eerste onderdeel in de finale en eindigde uiteindelijk op de vierde plaats. Renate van Uytert mocht ook de vijfde prijs komen ophalen voor haar optredens met O’Toto van de Wimphof (Toto Jr. x Riccione).

Uitslag.

