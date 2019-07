Femke de Laat scoort met Kind Pleasure en King’s Pleasure

Van de 22 gepresenteerde dressuurpaarden in de voorselectie van de Pavo Cup in Turnhout zijn twee vier- en één zesjarige rechtstreeks geplaatst voor de halve finale in Ermelo. Femke de Laat had twee goede ijzers in het vuur bij de vierjarigen. De Governor-ruin Kind Pleasure (uit Famora elite IBOP-dres sport-dres PROK van Blue Hors Zack) van f/g Wouter Plaizier uit Heerjansdam naar 83 punten, en de hengst King’s Pleasure (2e bez., Dark Pleasure uit Cozette elite IBOP-dres sport-dres PROK van Johnson, fokker Wouter Plaizier uit Heerjansdam) van Reesink Horses en Jan Pieter Dalsem naar 81 punten.