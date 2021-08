Finale Pavo Cup te volgen via twee livestreams

De finale van de Pavo Cup, waar de beste paarden vandaag strijden om de prestigieuze titel van Pavo Cup-winnaar, is live te volgen via KWPN.tv. Om de paarden optimaal in beeld te brengen zijn er twee livestreams.

In de eerste finaleronde komen vandaag de twintig hoogstgeplaatste vier- en vijf jarige paarden aan de start en de twaalf hoogstgeplaatste zesjarige paarden. Om de paarden optimaal in beeld te brengen zijn er twee livestreams. In de eerste finaleronde komen de paarden per twee combinaties in de baan. Op Stream 1 – de hoofdstream, waarop later vandaag ook het overrijden van de top 3 te zien is en die uitgelicht is op de KWPN-website – wordt na binnenkomst van de twee paarden in de baan ingezoomd op het paard dat als eerste van dit groepje op de startlijst staat. Het tweede paard op de startlijst is via KWPN.tv stream 2 te volgen.

Starttijden

De vierjarigen zijn het eerst aan de beurt en deze eerste ronde van de finale begint om 08:45 uur. De eerste ronde van de vijfjarigen begint om 10:40 uur. Daarna volgt om 12:20 uur de tweede finale voor de vierjarigen en om 13:45 uur de tweede finale voor de vijfjarigen. Voor de zesjarigen begint de eerste finaleronde om 14:25 uur en de tweede finale om 15:40 uur.

Philipp Hess

In de tweede finaleronde worden de beste drie paarden van iedere leeftijdscategorie van de Pavo Cup gereden door de Duitse jongepaardenspecialist Philipp Hess. Tijdens het rijden zal zijn vader, het gewaardeerde jurylid Christoph Hess de verrichting van ruiter en paard toelichten. Christoph Hess maakt tevens deel uit van de jury die de paarden eerder op de dag in de eerste finaleronde beoordeelt.

Bron: KWPN