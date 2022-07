Franklin-zoon Let’s Play beste zesjarige in Pavo-selectie Oudkarspel

Met de zesjarigen rubriek kwam de Pavo Cup-voorselectie in Oudkarspel ten einde. Megan Mühlebach trok aan het langste eind met Let’s Play (v. Franklin) en bleeft nipt voor op Mercedes Verweij met Lyndon B Johnson SV (v. Johnson) en Astrid Langeberg op Leco VDV (v. Negro). “Dit was een kleine groep in totaal, maar met een heel sterke top drie”, vat Johan Hamminga samen.

Johan Hamminga en Bart Bax reikten de winnende punten uit aan Franklin-nazaat Let’s Play (uit Ueva ster voorl.keur v. OO Seven, gefokt door Fiechter Equestrian Sales NV te Merksplas) van amazone Meghan Mühlebach. “Een héél fijn, lichtvoetig paard dat met veel expressie door de zijgangen liep en daarom een 8,5 voor de draf kreeg. In de galop toonde hij heel veel balans, kracht en afdruk en kon diezelfde kwaliteiten ook in de contragalop bewaren. Eigenlijk heeft hij in deze gang alles wat je maar wenst dus vandaar de 9. In de stap verdient het bewaren van de takt en zuiverheid nog wat aandacht.”

Lyndon B Johnson SV

Mercedes Verweij verkreeg 82 punten met Johnson-zoon Lyndon B Johnson SV (ster uit de Lichte Tour-merrie Enjoy SV elite pref EPTM-dr sport-dr POK v. Spielberg, fokker S. Spaans te Barsingerhorn). Johan Hamminga licht toe: “Dit paard heeft een echt dressuurmodel, grootramig en opwaarts gebouwd. Een stoere hengst met veel zelfhouding. Hij beweegt met veel kracht en afdruk en een goede buiging in de gewrichten. Hij heeft nog iets meer moeite om de lossigheid in de zijgangen te bewaren. Beide dames stelden overigens hun paarden heel correct voor. Deze hengst liep fijn in de aanleuning, met een gesloten, schuimende mond en een mooi orenspel.”

Leco VDV

Astrid Langeberg kon vandaag in alle leeftijdsklassen een top 3-resultaat noteren, bij de zesjarigen was dit met Leco VDV (v. Negro uit Famous GR ster voorl. keur PROK v. Vivaldi, fokker A.K. Smeenk te Swifterbant). De combinatie ontving een totaal van 82 punten. “Deze grote vos is een sterk paard met heel veel expressie in het voorbeen; hij laat veel schoudervrijheid en knieheffing zien. Vanuit het achterbeen mag dit paard nog een fractie sneller aantreden, maar hij toont wel veel buiging in de gewrichten.”

