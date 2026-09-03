Gerrel Vink kan Pavo Cup-titel van bucketlist afvinken

Gerrel Vink reed al vaak in de Pavo Cup, maar dit jaar deed hij dat voor de eerste keer met een eigen paard: de door zijn moeder Petra van den Berg gefokte So You Can Dance (Next Level x Ferguson). En dat ging uiterst succesvol. De AES-kampioen veroverde met overtuigende voorsprong de Pavo Cup voor vierjarigen. Daarmee won Vink niet alleen zijn eerste Pavo-titel, maar bezorgde zichzelf ook een prachtig huwelijkscadeau: tussen de halve finale en de finale trouwde hij met zijn partner Naomi.

Ellen Liem Door

Op voorgaande edities van de Pavo Cup reed Gerrel Vink met paarden van eigenaren, dit jaar had hij voor het eerst een eigen paard onder het zadel en ook nog ‘thuisgemaakt’. So You Can Dance werd gefokt door Vinks moeder Petra van den Berg en moeder en zoon hebben de hengst samen in eigendom.

Robin Bernoski heeft fijnste rit op Rockstar Millionaire, KWPN-hengst Real Dream wint Pavo Cup vijfjarigen

Twee hengsten deden nauwelijks voor elkaar onder in de Pavo Cup voor vijfjarigen: Real Dream (Dynamic Dream x Negro) en Rockstar Millionaire (D’Avie x Sandro Hit). Met een minimaal verschil van slechts 0,2% ging de titel naar de door Charlotte Fry voorgestelde Real Dream. Daarmee is er na het dubbele goud van geweldenaar Glamourdale op het wereldkampioenschap in Aken in korte tijd nog een titel voor eigenaren Gertjan en Anne van Olst.

Perfect Ritme met Kim Noordijk op herhaling: nu zege bij zesjarigen

In de halve finale van de Pavo Cup voor zesjarigen ging KWPN-hengst Pina Colada (Governor x Dayano), die onder Kirsten Brouwer vorige maand op het WK in Verden ook al doordrong tot de finale, aan de leiding. Maar in de finale liep het anders: daarin ging de in de halve finale als tweede geëindigde Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) de concurrentie voorbij en hij kreeg ook bij het overrijden het hoogste cijfer van gastamazone Becky Moody. Zo kwam de titel terecht bij Perfect Ritme, die onder Kim Noordijk vorig jaar ook al de Pavo Cup voor vijfjarigen won.

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