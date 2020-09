Geselecteerden halve finale Pavo Cup bekend

De afgelopen weken zijn de voorselecties voor de Pavo Cup verreden. In totaal worden er 107 combinaties verwacht in de halve finale van de Pavo Cup op 16 en 17 oktober in Ermelo. Vrijdag 16 oktober komen de vierjarigen aan start en de vijf- en zesjarigen maken hun entree op zaterdag 17 oktober.

In totaal kwamen 194 combinaties aan start op de voorselecties bij de vierjarigen. Op dit moment deelt Ferguson-merrie Lightning Star (Uit Daily Enjoy elite IBOP PROK van De Niro, fokker Titan Wilaras uit Riel), gereden door Kirsten Brouwer, een voorlopige eerste plaats met For Romance-dochter Funkenmarie (Uit Daiyana van De Niro, fokker H. De Baey uit Lemgo-Wiembac), die voorgesteld is door Miranda Pakvis. Allebei de combinaties hebben een totaalscore van 88 punten weten te behalen.

Drie vierjarigen naar 86

De top 3 bij de vierjarigen wordt vervolgd door een drietal paarden die naar een totaal van 86 punten zijn gereden. Furstenball-zoon Lexus O (uit Solinde Ster voorlopig keur van Kennedy, fokker M.A. Olsthoorn uit Schipluiden), gereden door Emma Laarkamp, Simone Both met de Glock’s Toto Jr.-zoon Liverpool TC (Uit Roseanne Preferent Prestatie van Gouverneur, fokker T.J.M. Coomans uit Oud-Beijerland) en Jamy Ummels met Glamourdale-dochter Layla (Uit Zhakira Ster Voorlopig Keur van Rousseau, fokker H. van de Boogaard uit Aarle Rixtel) nemen gezamenlijk deze plaats in. Met 85 punten zien wij de Glock’s Toto Jr.-zoon Liberty L (Uit Harmony L Ster Voorlopig keur PROK van Charmeur, fokker J. Lamers uit Oss) met amazone Emma Laarkamp ook terug in de halve finale op 16 oktober.

36 vijfjarigen

Tussen de vijfjarige wist de Glock’s Toto Jr.-dochter Kardinale-Utopia RS2 (uit Wiona-Utopia Elite Preferent Sport PROK van San Remo, fokker RS2 Dressage Center De Horst BV. uit Groesbeek) onder het zadel van Robin van Lierop 82 punten te behalen met onder andere een 9 voor haar galop. Ook de Negro-zoon Kevin Costner Texel (uit Ellegantrasse Texel Elite IBOP PROK van Jazz, fokker W.T. van der Linde uit Texel, de Cocksdorp) behaalde samen met Antonito Laiz Zandio 82 punten met 9’s voor de draf en galop.

20 zesjarigen

Bij de zesjarigen werden er 84 punten uitgedeeld aan Diederik van Silfhout met Astrix-zoon Jenson (uit Alina Elite IBOP PROK van Painted Black, fokker Stal Perlee uit Maartensdijk) en Emmelie Scholtens met El Capone-zoon Escobar (uit Bahia Blanca Preferent van Sydney, fokker Stal Krol uit Handel). Deze twee worden op de voet gevolgd door de Boston STH-dochter Joyful-STH (Uit Zamba Dream Elite Preferent Prestatie IBOP Sport PROK D-OC van Samba Hit, fokker B. Nekeman – Alteveer & L.F. Nekeman uit Hasselt) met Nicky Snijder en de Vivaldi-zoon Jackson W (uit Escapade Ster IBOP van Westpoint, fokker B. Wilschut uit Bosschenhoofd) met Stephanie Kooyman met een totaal aantal punten van 81.

Afvaardiging halve finale

Bekijk de uitslag van alle drie de leeftijdscategorieën om te zien welke combinaties een plek in de halve finale hebben bemachtigd:

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: KWPN