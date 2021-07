Glamourdale, Negro en Spielberg leveren toppers Pavo Cup-voorselectie Bavel

De vierde Pavo Cup voorselectie in het Brabantse Bavel bleek een vruchtbare dag; ‘lest best’ King of Diamonds (v. Glamourdale) sloot de rubriek zesjarigen af met de hoogste score van de dag. De door Rachelle Seijbel voorgestelde ruin scoorde maar liefst 86 punten – evenveel als eerder Mr. Spielberg (v. Spielberg), die bij de vierjarigen onder Krista Kolijn de hoogste punten liet noteren. Bloed dat op de Olympische Spelen ook opviel, viel ook op in Bavel met een Glamourdale (Everdale OS), Negro (Fendi, Elegance, Everdale OS) en Spielberg (Suppenkasper OS) bovenaan.

Juryleden Marian Dorresteijn en Floor Dröge begonnen de voorselectie Zuid in Bavel met een groep van 34 vierjarige dressuurpaarden. Hierin kwam Mr. Spielberg (Spielberg uit Hello Rose VB PROK van Sir Donnerhall, fok./ger.: Gebr. Bosch, Luttenberg) als topper naar voren. Onder Krista Kolijn scoorde de vierjarige ruin maar liefst 86 punten, waaronder een 9,0 voor draf en voor algehele indruk.

‘Een mooi schakelvermogen’

“Mr. Spielberg is een paard met veel allure en veel actie. In beweging toont hij een actief achterbeen met een zuivere actieve stap, een draf met veel afdruk en een mooi schakelvermogen. Opvallend gedurende de proef zijn de mooie overgangen en ook het wijken”, luidde het oordeel van Marian Dorresteijn namens de jury. “De galoppade is ook heel goed van de grond afgesprongen met een goed achterbeengebruik. Hij beschikt niet over een heel grote galop, maar wel een heel bergopwaartse galoppade.”

85 punten voor Mercurius ACM en Montreux LS

Eén puntje lager scoorden Mercurius ACM (Dream Boy uit Fiësta STB-Ext sport-(dres) D-OC van Gribaldi, fokker: J.A.M. van der Horst-Meeus, Huijbergen, fok./ger.: C.C. Meegdes, Hoogerheide) en Montreux LS (Dettori uit Verona Reg. A PROK van Future, fok./ger.: E. Smits-Oerlemans, Nuenen).

“De Dream Boy-hengst Mercurius ACM valt op door zijn vermogen tot sluiten; in draf toont hij veel vermogen en gaat hij echt zitten”, aldus Dorresteijn, die door Amber Hage voorgestelde hengst met een 9,0 voor draf beloonde. Over de Dettori-zoon Montreux LS zei de jury het volgende: “Mooi voorgesteld door amazone Laila Smits en een paard met opvallend veel kracht en afdruk. In draf valt hij op met een zeer krachtig achterbeengebruik en in galop brengt hij de achterhand ver onder het zwaartepunt.”

Negen vierjarigen 80 of hoger

Verder scoorden ook Montrachet (Glock’s Toto Jr x Tuschinski) met 84 punten, Mr Magnum BTH (Expression x Valdez) met 83,0 punten, Magic Guardian A.S. (Guardian S x Sorento) met 81,0 punten, Maddy (Go On Top MP x Dream Boy) met 80,0 punten, Mr President STH (I’m Perfect STH x Voice) met 80,0 punten en Mascotte-STRH. (Glock’s Toto Jr x Jazz) met 80,0 punten gemiddeld een 8 of hoger in de categorie vierjarigen.

Linskymorijke maakt jury blij

Johan Hamminga en Bart Bax namen de honneurs waar bij de vijf- en zesjarige dressuurpaarden. De groep vijfjarigen kende in Linskymorijke (Negro uit Evymorijke elite pref IBOP(-dres) sport-(dres) D-OC van Krack C, fok./ger.: Fam. Schellekens, Schijndel) met 84,0 punten de dagaanvoerder. Deze merrie werd voorgesteld door Mariëlle Spierings en kreeg een 9,0 voor draf en 8,5’en voor vrijwel alle andere onderdelen – alleen de 7,5 voor stap drukte de score lichtelijk. “Mariëlle, je maakt ons blij”, klonk het in het jurycommentaar van Johan Hamminga. “Wat een fijn paard. De stapt vraagt nog wat aandacht om nog wat meer in stelling over de rug te krijgen en zo de viertact nog resoluter te krijgen. De draf heeft veel expressie, een goede beentechniek en heel mooi over de rug. De galop is zuiver met veel kracht en afdruk. En daarnaast is het paard heel eerlijk en op natuurlijke wijze voorgesteld.”

Een mooie tweede positie met 82,0 punten was er voor La Luce (Glamourdale x Voice) onder Curro Benitez Sanchez, terwijl Las Vegas (Jazz x Sandro Hit) derde werd met 81,0 punten onder Sanne van der Giessen. Ook 81,0 punten waren ervoor Lover Boy V.L. (Tiesto VDL x Flemmingh) onder Jenneke Overduijn en voor Le Grand Ayden HB (Grand Galaxy Win x Uphill) onder opnieuw Curro Benitez Sanchez. Denton RMD (Dream Boy x Don Schufro), Leonardo (Governor x Uphill) en Lord Romance (Don Romantic x Wynton) scoorden allen 80,0 punten.

Vriendelijke, ongedwongen voorstelling van King of Diamonds

Bij de zesjarigen voerde laatste starter King of Diamonds (Glamourdale uit Ogineke ster PROK van Rohdiamant, fokker: A.W.M. Luyten, Oirschot, ger.: R. Seijbel, Vlissingen) het klassement aan onder het zadel van Rachelle Seijbel. Met 86,0 punten waaronder een 9,0 voor harmonie en voor de overige onderdelen een 8,5 was de zesjarige ruin één van de hoogtepunten van de dag. “Lest best, zelfs in de stromende regen is dit paard blij om te werken”, refereerde Johan Hamminga aan de flinke regenbui tijdens de proef van Seijbel en King of Diamonds. “Een heel vriendelijke voorstelling; heel ongedwongen en natuurlijk, daarom ook een 9,0 voor de harmonie. Deze Glamourdale-zoon heeft een heel goede, zuivere stap, een lichtvoetige draf – mooi uit de schouder en met een goed achterbeengebruik. In galop kan hij goed schakelen en toont hij veel gemak.”

Everdale en Lord Leatherdale

De tweede plaats bij de zesjarigen kwam op naam van Nora Houtem en de zwartbruine ruin Kenndale (Everdale x Special D) die 80,0 punten scoorde; gevolgd door Karava (Lord Leatherdale x Negro) met 79,0 punten onder Amber Hage.

Bron: KWPN