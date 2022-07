Glock’s Toto Jr. dochter Mi Morena met een 9 voor harmonie naar winst Pavo-voorselectie

Op deze regenachtige middag lieten enkele paarden toch nog even de zon schijnen in Oudkarspel. Één daarvan was Mi Morena (v. Glock’s Toto Jr.) die met Melanie Woutersen maar liefst 85 punten behaalden in deze Pavo Cup-voorselectie voor vijfjarigen.

De beoordeling lag bij de vijfjarigen in handen van Johan Hamminga en Bart Bax en zij reikten maar liefst een 9 aan Mi Morena (elite IBOP-dr PROK v.Glock’s Toto Jr uit Cronella B. ster sport-dr v.Sandreo, fokker M. Woutersen) voor de harmonie: “Dit paard werd voorgesteld zoals wij vanuit het KWPN vinden dat een jong paard moet worden gepresenteerd; keurig van achter naar de hand gereden, mooi stil in de aanleuning en vooral heel eerlijk gereden. Het paard krijgt zo alle kansen in zijn lichaam om in balans en tot dragen te komen. De meest opvallende gang is haar draf en daar hebben wij eveneens een negen voor kunnen geven”, looft Johan Hamminga.

Metis GG naar plek twee

Op de tweede plaats met 82 punten mocht eveneens een Glock’s Toto Jr.-nazaat opstellen: Metis GG (uit Diamond’s Daughter D-OC v.Diamond Hit, fokker Van Gameren & de Groot te Maren-Kessel) met in het zadel Daniëlle Heijkoop. “Een paard met veel expressie in de benen en in de draf en galop met veel kracht en afdruk beweegt. Voor deze twee gangen ontving het paard dan ook een 8,5. In de stap zou hij iets gelatener kunnen zijn en wat meer tot schrijden moeten komen. Het paard was ook nog wat fris en in het laatste deel van de proef al meer ontspannen, dus daar lijkt nog wel wat rek in te zitten”, licht Johan Hamminga toe.

Sezuan uit stam van Nadine

De aangewezen Max (v. Sezuan uit Coosje elite pref prest EPTM-dr PROK v.Johnson, fokker Jacatra B.V.) verdiende één puntje meer dan zijn voorganger en sloot zo de top drie af. De voshengst die als vierde moeder de welbekende Charites (v.Roemer) heeft werd voorgesteld door Astrid Langeberg die vanochtend eveneens hoge ogen gooide in de vierjarigen rubriek. “Een sterk paard met een goed model, die een hele constante verrichting liet zien. We hebben dit beloond met louter 8’en, met als uitschieter een 8,5 voor de draf. In deze gang toonde het paard veel afdruk en een goede buiging in de gewrichten. Hij werd correct voorgesteld, maar er is nog wat winst te behalen in de aanleuning, die mag net wat smakelijker.”

Bron: KWPN