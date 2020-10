Governor topleverancier halve finale Pavo Cup

In totaal worden 107 combinaties verwacht in de halve finale van de Pavo Cup op 16 en 17 oktober in Ermelo. De overall-aanvoerder, waarbij alle drie de leeftijdscategorieën worden meegenomen, is Governor (Totilas x Jazz). Hij heeft zeven nakomelingen meelopen. Van Desperado (Vivaldi x Havidoff), Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) en Glock's Toto Jr (Totilas x Desperados) staan zes nakomelingen op de startlijst.

Bij de vierjarigen is Governor hoofdleverancier. In die leeftijdscategorie heeft hij vijf nakomelingen meelopen in de halve finale. Glock’s Toto Jr. en Glamourdale volgen hem op de voet en worden beiden door vier nakomelingen vertegenwoordigd.

Verdeling bij vijfjarigen

De aanvoerders bij de vijfjarigen zijn erg verdeeld, zonder uitschieters. Glock’s Toto Jr, Negro, Bordeaux, Chagall D&R, Desperado, Glamourdale, Governor en Ferguson zijn de vaderdieren die allemaal twee nakomelingen hebben die zich voor de halve finale van de Pavo Cup hebben weten te plaatsen.

Desperado aan kop bij zesjarigen

Desperado is de topaanvoerder bij de zesjarigen en wordt door drie nakomelingen vertegenwoordigd. Charmeur heeft twee kinderen meelopen in deze leeftijdscategorie.

Programma

Vrijdag 16 oktober komen de vierjarigen aan start. De vijf- en zesjarigen op zaterdag 17 oktober.

