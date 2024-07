Halve finale Pavo Cup: Nanny McPhee wint met 86,8 punten

Op de KWPN Kampioenschappen is de halve finale van de Pavo Cup voor zesjarigen gewonnen door Judith Ribbels en de Vitalis-dochter Nanny McPhee. Ribbels stuurde de zelfgefokte merrie met onder andere negens voor de stap en draf naar 86,8 punten.

Ribbels en Nanny McPhee (mv. Sorento), in 2022 reservekampioene van de Pavo Cup voor vierjarigen, gaan met de beste kaarten richting de finale van zaterdag. “Dit is een heel vlijtig paard met veel lossigheid en go dat door Judith heel knap wordt voorgesteld. Met name de stap is erg goed met heel veel lichaamsgebruik, zowel in het verruimen als het opnemen. De draf heeft heel veel schakelvermogen waarbij ze veel blijft aanbieden vanuit het achterbeen. In de galop was vandaag nog iets winst te behalen. Haar go is haar kwaliteit, maar soms wil ze nog net wat te veel doen waardoor ze wat meer open mag blijven in de aanleuning. Judith blijft dat wel heel fijn voorwaarts oplossen”, reageert Hergen van Hall, die samen met Wouter Plaizier de 25 zesjarigen beoordeelde.

Ilgero tweede

Zandra Birkeland stuurde Ilegro (Inclusive uit de volle zus van Valegro, fokker Van Olst Horses en Joop Hanse) met 85,4 punten naar de tweede plaats. “Dit paard werd mooi voorwaarts voorgesteld met de draf als highlight. Hij heeft ontzettend veel kracht, als hij daarin mooi blijft aanspannen over de bovenlijn, is het beeld echt prachtig.”

Kampioen Nashville SW

De kampioen van 2022, Nashville SW (Secret x Jazz, fokker Stal Willig) liep onder Femke de Laat naar 84,6 punten en maakte daarmee de top drie compleet. “Aan het begin van de proef mocht het beeld vandaag nog iets vanzelfsprekender zijn, maar dat verbeterde duidelijk gedurende de verrichting. Dit is een prachtige verschijning met een sympathieke uitstraling die heel fijn werd voorgesteld. Met name de galop is opvallend.”

Top vijf

Op vier eindigde Saskia Poel met Nashville (Indian Rock x Ampère, fokker E.T. ten Bosch). Het paard, gefokt uit de lijn van onder andere Jovian, scoorde 84 punten. De top vijf werd compleet gemaakt door Femke de Laat en Network (Just Wimphof x Negro, fokkers D. Broekema en D. Staller) met 83,8 punten.

Uitslag.

Bron: KWPN