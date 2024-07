Halve finale Pavo Cup: Patchouli Vera met 87,8 bovenaan

In de halve finale van de Pavo Cup voor vierjarigen trok een merrie aan het langste eind. Dat is de door Annemijn Boogaard voorgestelde Patchouli Vera (Kjento x Bordeaux). De Kjento-dochter viel op met haar compleetheid en liep met onder andere een 9 voor de stap naar een totaal van 87,8 punten.

Bettine van Harselaar en Jens Meijer beoordeelden vandaag een groep van 57 vierjarigen. “Het was een grote groep met over het algemeen veel kwaliteit en een paar goede uitschieters”, vat Bettine van Harselaar samen. “We zagen een sterke kopgroep met een erg complete winnaar, maar daaronder ook een grote groep erg bruikbare, werkwillige paarden die fijn te rijden waren. Over het algemeen werd er ook goed gereden en werden de paarden heel fijn voorgesteld.”

Patchouli Vera

Kjento-dochter Patchouli Vera (uit Kiara elite IBOP-dres PROK van Bordeaux, fokker Florine de Voogd en Veerle Boogaard uit ’s-Heerenhoek) behaalde vorig jaar al de hoogste IBOP-score van het jaar. Onder Annemijn Boogaard kreeg de merrie vandaag een 9 voor haar stap. “Dit is een heel grootramig, elegant paard dat een erg harmonieuze verrichting liet zien. Ze heeft heel veel balans en gemak in het lopen, alles lijkt haar heel gemakkelijk af te gaan, ze is werkwillig en ze blijft goed gefocust op de amazone. Deze merrie beschikt over veel lichtvoetigheid en heel veel natuurlijke balans. Ze heeft een waanzinnig mooie stap die ook in het oppakken richting de arbeidsstap heel mooi zuiver blijft, waarbij ze ook goed de takt en ruimte bewaart.”

Glock’s Pablo Picasso

De verschillen zijn klein in de kopgroep van de vierjarigen. Met 87,2 punten gaat ook Glock’s Pablo Picasso (Taminiau uit Izzy ster D-OC van Florencio, fokker B.A.W. Mensinck en M.E. Ras uit Vierakker) onder Rubén Mengual Reig met goede kaarten richting de finale op zaterdag. “Dit is een heel aansprekend paard met heel veel voorkomen en elasticiteit. Hij beweegt goed bergop en laat een heel mooi gedragen beeld zien. Dit paard draaft met heel veel techniek en liet ook goede overgangen zien, waarbij hij mooi in de takt bleef en de takt van de nieuwe gang snel oppakte. Vandaag mocht hij nog iets losgelatener zijn in de stap, maar het is een paard met heel veel ijver en go.”

Top drie

Heiko Klausing reed Glock’s Toto Jr-zoon Tie Break (uit Royal Flanell van Grey Flanell, fokker Van Bockxgrave Horses BV en S.W.M. van der Voort uit Hapert) naar de derde plek met 86,6 punten. “Deze hengst werd fijn voorgesteld en beweegt met heel veel beentechniek, afdruk, gemak en lichtvoetigheid. In draf en galop bleef dit paard bergopwaarts met een mooie zelfhouding en een goed achterbeengebruik. De stap is taktmatig en van goede ruimte, maar mocht vandaag nog wat meer schrijden. Daarbij kon hij nog een fractie smakelijker in de aanleuning voor nog hogere punten.”

Bart Veeze op vier en vijf

Bart Veeze maakte met twee hengsten de top vijf compleet. Roman Empire (Romanov Blue Hors uit Zolena elite EPTM-dres sport-dres PROK van Sir Sinclair, fokker Stal Zogland uit Enschede) liep naar 86,2 punten met een 9 voor zijn opvallend goede stap. Daarmee bleef hij nipt voor op Secret-zoon Pride (uit Idol elite pref IBOP-dres D-OC van Apache, fokker E.T. ten Bosch uit Driel). Deze hengst uit de volle zus van Jovian kwam met een contante cijferlijst op 85,8 punten.

Uitslag

Bron: KWPN