Halve finale Pavo Cup: Secret-zoon Nashville SW bovenaan bij vierjarigen

Matty Marissink en Veronique Roerink beoordeelden vandaag maar liefst 61 paarden in de halve finale van de Pavo Cup voor vierjarigen. Onder Femke de Laat liep Secret-zoon Nashville SW (Secret x Jazz) naar een topscore van 91,8. Hij kreeg viermaal het cijfer 9 of hoger, waaronder een 9,7 voor de draf.

Veronique Roerink is enthousiast: “We hebben een brede top gezien met een aantal echte uitschieters. Daaronder kwam een grote groep met hele fijne sportpaarden die zich goed lieten bewerken. Een aantal paarden waren wat aangedaan door de omgeving en hebben zich daardoor niet helemaal kunnen laten zien. Over de kopgroep waren we echt heel tevreden, het zijn hele complete dressuurpaarden. Ze beschikken over drie goede gangen en een ogenschijnlijk fijne instelling.”

Nashville SW

Het is opvallend dat de drie hoogstgeplaatste paarden in de halve finale uit goed presterende merries komen, zo loopt de moeder van Nashville SW (Secret uit Esina elite sport-dres IBOP-dres PROK van Jazz, fokker Stal Willig V.O.F. uit Abcoude) Zware Tour. “Nashville is een heel imponerend paard om te zien met drie hele goede gangen. Hij lijkt over een hele goede instelling te beschikken en heeft daarnaast veel souplesse, kracht en afdruk. In draf kan hij ongelofelijk makkelijk schakelen. Met zo veel kracht, afdruk en schakelvermogen denk ik dat het een genot is om met hem te rijden.”

Nanny Mc Phee

Twee paarden eindigden op de tweede plek, waaronder Nanny Mc Phee (Vitalis uit Funfun EB elite sport-dres IBOP-dres PROK van Sorento, fokker Stal Ribbels BV uit Eibergen). Judith Ribbels fokte haar uit haar Grand Prix-merrie en stelde Nanny Mc Phee ook zelf voor. De merrie kreeg een 9,5 voor de draf en scoorde 89,8 punten. “Dit is een hele elegante en lichtvoetige merrie met veel tritt in de benen. Ook bij haar is het schakelvermogen opvallend, ze heeft heel weinig tempo nodig en blijft altijd heel goed in balans. Het beeld was heel elegant. Daarbij mocht ze nog iets meer op lengte in de aanleuning, maar dat is echt een detail.”

Dutch Dream

De in Oldenburg goedkeurde Dream Boy-zoon Dutch Dream (uit Hollywood Tarpania elite pref EPTM-dres sport-dres PROK D-OC van Furst Romancier, fokker A.P.G. de Lange uit Swifterbant) komt uit een Lichte Tour-merrie. Ook hij liep met een 9,5 voor de draf naar 89,8 punten, voorgesteld door Edith Chardon. “Bij deze hengst zagen we eigenlijk datzelfde elegante, lichtvoetige beeld met veel tritt. Het valt op dat dit paard in de hele draftour geen mispas heeft gemaakt, hij kan heel mooi schakelen zonder dat het ritme verandert. Een compleet paard met een mooie houding, heel veel gemak en goede zijgangen.”

KWPN-hengst New Dreams

Adelinde Cornelissen zat in het zadel van de hengst New Dreams (Jerveaux uit Jillz ster van Dream Boy, fokker I. Verheul & Tim Coomans). Hij liep met een constante cijferlijst naar een puntentotaal van exact 86. “Deze hengst is een imponerend paard met een mooi front en een heel aansprekend voorbeen. Adelinde kon hem mooi, luchtig, naar voren voorstellen. Hij stapte met goed lichaamsgebruik en veel ruimte, in draf zou hij nog een fractie meer mogen aansluiten vanuit het achterbeen. Dit paard lijkt plezier te hebben in het werk en deed zijn verrichting met veel gemak.”

De Laat krijgt het druk

Femke de Laat krijgt het druk in de finale, ze kwalificeerde maar liefst drie vierjarige paarden. Met Nox (Furst Romancier uit Blue Bell elite sport-dres IBOP-dres PROK van Krack C, fokker A. Schepens uit Diessen) werd ze vijfde met 85,8 punten. “Dit was een voorbeeld van een natuurlijke verrichting. Femke reed de gehele verrichting licht en stelde Nox op een hele eenvoudige manier voor met heel veel afdruk en balans. De draf was heel gemakkelijk en vanzelfsprekend. Er gebeurde heel veel, maar wel op een ontspannen en natuurlijke manier. Zo willen we een vierjarige graag zien. In galop heeft hij heel veel kracht en afdruk. Als je heel kritisch bent, zou hij zich soms nog iets meer naar boven toe mogen opdrukken.”

Finale

Twintig vierjarige paarden maken zaterdag hun opwachting in de finale, die wordt beoordeeld door Sven Rothenberger en Bart Bax.

Uitslag

Bron: KWPN