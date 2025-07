Halve finalisten Pavo Cup bekend: 108 paarden naar Ermelo

De halve finalisten van de Pavo Cup zijn bekend. In totaal mogen 108 dressuurpaarden zich opmaken voor de halve finale die op donderdag 31 juli in Ermelo is. 53 vierjarigen (ondergrens 77 punten), 35 vijfjarigen (ondergrens 75 punten) en twintig zesjarigen (ondergrens 74 punten) zijn geselecteerd.

Kjento, diens oudste nakomelingen nu vijf zijn, is met acht nakomelingen in de halve finale de topaanvoerder. Hij wordt gevolgd door Jameson RS2, die zes nakomelingen mee heeft lopen. For Romance volgt met vijf nakomelingen, Glock’s Taminiau met vier.

Zowel Kjento als Jameson brachten in 2020 en 2021 zeer grote aantallen KWPN-nakomelingen. Kjento 326 in 2020 en 328 in 2021 en Jameson RS2 252 veulens in 2020 en 294 in 2021.

Beste papieren voor McMary

Bij de vierjarigen gaat de VSN-kampioene McMary (v.McLaren) met de beste papieren de halve finale in. Zij scoorde met Phoebe Peters 86 punten. 53 paarden komen van start in de halve finale. De ondergrens voor de halve finale is 77 punten, waarbij de cijfers voor totaalindruk en harmonie bepalend zijn in de ex aequo-regeling.

Hoogste punten

35 vijfjarigen komen van start in de halve finale. Emmelie Scholtens en Phaff (v.Indian Rock) komen met de beste punten uit de voorselecties. Bij de zesjarigen komt Gerrel Vink met de hoogste voorselectiepunten naar Ermelo. Met Oberon (v.Kensington) scoorde hij 83 punten. Bij de vijfjarigen is de ondergrens 75 punten, bij de zesjarigen is dat 74 punten, waarbij dezelfde ex aequo-regeling is toegepast.

Wie krijgt het druk in Ermelo?

Franka Loos heeft zich met vijf paarden geselecteerd voor de halve finale die op donderdag 31 juli in Ermelo plaatsvindt. Vai Bruntink, Zandra Birkeland en Robbin Kleermans rijden ieder drie paarden in de halve finale.

Van woensdag 30 juli tot en met zaterdag 2 augustus vinden de KWPN Kampioenschappen plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Tijdens deze dagen komen sport en fokkerij samen in een gevarieerd programma, met onder meer de Van Santvoort Makelaars Cup, de Pavo Cup en de Fokkerijdag met de Nationale Merrie- en Veulenkeuring. De Nationale Tuigpaardendag is op zaterdag 9 augustus in Lunteren.

Geselecteerde vierjarigen

Geselecteerde vijfjarigen

Geselecteerde zesjarigen

Bron: KWPN / Horses.nl