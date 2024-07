Halve finalisten Pavo Cup bekend

Na de vijf voorselecties van de Pavo Cup zijn de paarden bekend die geplaatst zijn voor de halve finale. Bij de vierjarigen zijn dat er 51 vierjarigen, bij de vijfjarigen 35 en bij zesjarigen 20. De halve finale wordt verreden op 25 juli in Ermelo, waarin gestreden wordt om een felbegeerde plek in de finale.

Meer dan 270 paarden namen dit jaar deel aan de Pavo Cup voor vier-, vijf- en zesjarige dressuurpaarden. Met verschillende collega-juryleden, beoordeelde Marian Dorresteijn het overgrote deel van de paarden. “Dit zijn sterke jaargangen”, is ze tevreden. “We hebben veel goede paarden gezien, maar er is ook een positieve ontwikkeling in de manier waarop de paarden worden voorgesteld. Ontzettend veel paarden worden op een heel natuurlijke wijze voorgesteld, die passend was bij het niveau dat ze op dit moment aankunnen. Daardoor was de natuurlijke aanleg van de paarden goed te beoordelen.”

Scores vier- en vijfjarigen

De geselecteerde vierjarigen behaalden een score van 78 of hoger. Bij de vijfjarige paarden zijn alle paarden met 77 punten of hoger geselecteerd, op basis van de ex aequo-regeling is dit aangevuld met één paard dat 76 punten scoorde. “Opvallend is het aantal vierjarige merries dat in de top mee kan doen. Dat wordt een mooie, spannende finale tussen onder andere de goedgekeurde hengsten en kwaliteitsvolle merries. Bij de vijfjarigen zagen we verschillende paarden die als vierjarige al opvielen en een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt. Het is mooi om die nu terug te zien.”

Ondergrens zesjarigen op 80

In de relatief kleine groep van minder dan vijftig zesjarigen, werd opvallend hoog gescoord. De ondergrens voor de halve finale ligt dan ook op 80 punten. “Deze groep is in de breedte van betere kwaliteit dan de afgelopen jaren. Veel paarden konden goed voldoen aan het niveau dat bij de zesjarigen gevraagd werd en sprongen al correcte galopwissels. Dat een paard 80 punten moet scoren om in de finale te komen, laat ook zien dat ze groep van hoog niveau is. Ik weet zeker dat het een spannende strijd gaat worden in de halve finale.”

Uitslag voorselecties vierjarigen

Uitslag voorselecties vijfjarigen

Uitslag voorselecties zesjarigen

Bron: KWPN