Halve finalisten Pavo Cup bekend: verhoging grens haalt weinig uit

De laatste voorselectie voor de halve finale van de Pavo Cup werd gisteren verreden in De Mortel. In totaal gingen 24 vierjarigen, dertien vijfjarigen en twaalf zesjarigen over de opgeschroefde puntengrens voor de halve finale (80 punten). Lang niet zoveel als er startplaatsen zijn. Aan het eind van het liedje betekent dit dat er dus weinig veranderd is door die nieuwe 80 puntengrens: bij de vierjarigen mogen alle paarden vanaf 76 punten mee, bij de vijfjarigen vanaf 75 punten en zesjarigen vanaf 76 punten.

In totaal zijn er dit jaar 50 startplaatsen voor de vierjarigen, 35 voor de vijfjarigen en 20 voor de zesjarigen in de halve finale van de Pavo Cup. Paarden die op een voorselectie 80 punten of meer behaalden plaatsten zich direct voor de halve finale. De overige startplaatsen in de halve finale werden aangevuld op basis van het behaalde aantal punten in de voorronde. Bij de vierjarigen werden dus 26 plaatsen aangevuld met paarden die lager dan 80 punten scoorden in de voorselecties, bij de vijfjarigen 22 en bij de zesjarigen acht.

Hoogste punten voor Keano, Journalist, Jayjay, Inara en Indicover Vrouwe

De hoogste punten in de voorselectie bij de vierjarigen waren voor Keano RS2 (v. Governor) en Marieke van der Putten. Zij kwamen op 89 punten. Bij de vijfjarigen scoorden Journalist (v. Charmeur) met Marijn van Dijk en Jayjay (v. Acheron) met Amarins Kuipers met 85 punten het hoogst en bij de zesjarigen waren Inara (v. De Niro) met Thalia Rockx en Indicover Vrouwe (v. Fürst Romancier) met Laurens van Lieren de toppers in de voorselecties. De laatste twee scoorden beide 83 punten.

Goedgekeurde hengsten, WK-deelnemers en hengstenselectiedeelnemers

Deze bovengenoemde aantallen zijn exclusief goedgekeurde KWPN-hengsten, hengsten die deelnemen aan de hengstenselectie en paarden die deelnemen aan de laatste observatietraining voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Al deze paarden mogen rechtstreeks zonder voorselectie deelnemen aan de halve finale. Er komt dus nog een rits aan paarden bij.

Bron: Horses.nl