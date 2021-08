Halve finalisten Pavo Cup bekend

Op 12 augustus staat Ermelo in het teken van de halve finale van de Pavo Cup. Gisteren vond in België de laatste selectie plaats, daarmee zijn de geselecteerde paarden voor de halve finale bekend.

Na een traject van vijf voorselecties kunnen hoogst geplaatste combinaties zich op gaan maken voor de halve finale van de Pavo Cup op donderdag 12 augustus. Naast de paarden die via de voorselecties geselecteerd zijn, mogen ook KWPN-goedgekeurde hengsten deelnemen aan de halve finale, net als de deelnemers van de derde observatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Dat brengt in Ermelo een interessant deelnemersveld samen, dat u niet wilt missen!

Halve finale

De halve finale voor vierjarige paarden zal worden beoordeeld door Grand Prix-ruiter Brecht D’Hoore en jonge paardenspecialist Emmelie Scholtens. Acht vierjarige paarden wisten in de voorselecties 85 punten of meer te scoren, Toto Jr-zoon My Toto liep onder Ingrid Ockhuisen-Malan zelfs naar 91 punten. Voor de halve finalerubrieken van de vijf- en zesjarigen paarden, zullen olympiërs Sven Rothenber en Coby van Baalen plaatsnemen achter de jurytafel.

Publiek

De twintig hoogstgeplaatste vier- en vijfjarige paarden zullen aan start komen in de eerste finaleronde op zondag 15 augustus, net als de twaalf hoogstgeplaatste zesjarigen. Zowel de halve finale als de finale zijn op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo gratis toegankelijk voor publiek. Om te komen kijken, dient u vooraf gratis tickets te bestellen. Daarnaast is het van belang dat u een identificatiebewijs en coronatoegangsbewijs meeneemt naar Ermelo. Meer over het programma en toegang tot de KWPN Kampioenschappen vindt u hier.

Geselecteerde paarden halve finale.

Bron: KWPN