Harmonieuze Ohjay wint Pavo Cup vijfjarigen Westdorpe

Onder het zadel van Marije de Lange behaalde Ohjay gisteren de hoogste dagscore in de Pavo Cup voorselectie in Westdorpe. De merrie kreeg een 9 voor haar draf een 9,5 voor de harmonie, wat haar op 87 punten bracht. Daarmee liep deze Escamillo-dochter uit de volle zus van Ferguson naar een overwinning in de rubriek voor vijfjarige paarden.

Vier vijfjarige paarden kregen vandaag 80 punten of hoger van Bart Bax en Brecht D’Hoore. Met 87 punten trok Ohjay (Escamillo uit Flipflop van Floriscount, fokker fam. Van der Oord uit Schoorl) aan het langste eind. ”Zo willen we graag dat een jong paard voorgesteld wordt”, steekt Bart van wal. ”De merrie liep mooi naar de hand toe en open in de aanleuning. Ze was attent en maakt een vertrouwde indruk. Marije stelde haar op een heel natuurlijke manier voor zonder haar te overvragen. We denken dat dit paard in de toekomst nog meer kan, maar de manier waarop ze nu werd voorgesteld, paste bij de leeftijd. Dit paard stapt in een goede viertakt met een goed lichaamsgebruik en ruimte. Voor een hoger cijfer, zou ze nog wat mooier uit het voorbeen kunnen stappen. De draf viel op met kracht, afdruk en losgelatenheid. Met name in de wendingen zagen we heel veel geslotenheid en een goed gebruik van het achterbeen. De galop heeft een goede balans, goede houding en wederom mooie verruimingen.”

Ortisei

Moses Jover Azuar stelde Ortisei (For Final uit Isis elite sport-dres D-OC van Chippendale, fokker D. Story uit Rhenoy en Dressuur Stal Nathalie Smeets uit Schalkwijk) voor. Deze hengst, gefokt uit een Lichte Tour-merrie, scoorde 83 punten met 9’s voor de draf en harmonie. ”Dit is een paard met veel front dat al heel mooi door het schouderbinnenwaarts liep. Hij stapt met veel ruimte in de middenstap, maar mocht in het opnemen nog iets constanter de takt bewaren. De draf viel op met lichtvoetigheid, veel balans en een mooi gebruik van het voorbeen. In galop beschikt dit paard over veel kracht, een goede balans en een goede afdruk. Daarbij is de galop opwaarts.”

Veel uitstraling

For Romance-zoon Oromance (For Romance uit Gaia ster PROK van Rousseau, fokker W. van Manen uit Bennekom) werd onder Femke de Laat derde met 82 punten. ”Dit is een paard met uitstraling dat mooie overgangen liet zien. De stap heeft een goed lichaamsgebruik, daarbij volgde hij mooi de hand, maar zou hij nog wat meer overstap kunnen laten zien. In draf heeft dit paard veel cadans en gaat hij mooi gedragen met afdruk. De galop liet een goede beentechniek zien, waarbij het achterbeen nog iets meer tot dragen zou kunnen komen.”

Uitstekende galop

Met een 9 voor de galop liep Ons Geluk (Blue Hors Zackerey uit Heorieta stb EPTM-dres van Flemmingh, fokker Olthof uit Zieuwent en G. Eggink uit Lochem) naar exact 80 punten, goed voor een vierde plek. Deze ruin werd voorgesteld door Annabel Rootveld. ”De stap van dit paard heeft een goede activiteit en was zuiver, maar zou nog wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. De draf heeft een goede beentechniek en veel balans, daarin zou dit paard nog een fractie meer over de rug mogen blijven. In galop zagen we een goede takt en afdruk, waarbij het opviel dat hij na de verruimingen weer mooi, in balans terug kon komen op het achterbeen. Dit paard werd heel correct gereden, maar zou nog net wat natuurlijker voorgesteld mogen worden. Dit hebben we de amazone meegegeven en dat zagen we bij het tweede paard dat ze vandaag reed meteen duidelijk terug. We denken dat er zeker nog rek in de score zit als ze dit paard ook zo voorstelt.”

Bron: Horses.nl