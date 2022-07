Henkie-dochter Nova Rieta Texel wint Pavo-voorselectie: ‘Voorbeeld voor vierjarigen’

In Oudkarspel werd vanochtend gestart met de Pavo Cup-voorselectie voor vierjarigen. Floor Dröge en Marian Dorresteijn kregen met 22 paarden in de baan een mooie groep met een sterk boveneind. Eva van der Linde stuurde familiefokproduct Nova Rieta Texel (v. Henkie) naar de winnende score van 85 punten. Marian Dorresteijn noemde de verrichting zelfs een ‘voorbeeld hoe een vierjarig dressuurpaard zou moeten worden voorgesteld’.

Marian Dorresteijn spreekt vol lof over de merrie Nova Rieta Texel (elite IBOP-dr D-OC v.Henkie uit Jevarieta Texel elite IBOP-dr D-OC v.Sorento, f/g: W.T. van der Linde uit De Cocksdorp) die zelfs een 9 voor de harmonie liet noteren: “Ze gaf vandaag een heel mooi constant beeld en deze merrie loopt van nature met heel veel balans. De stap is goed in viertakt en heeft een goed lichaamsgebruik. De draf vertoont veel balans, lichtvoetigheid en een mooie schwung van achteren uit. De galop is bergop, wederom met veel balans en heeft een goede sprong. De proef werd in veel harmonie en met rust en ontspanning gereden. De amazone presenteerde het paard met een heel mooie aanleuning en met de hals goed op lengte. Het leverde een plezierig beeld op en de proef was erg aangenaam om naar te kijken. In essentie was dit een voorbeeld hoe een vierjarige voorgeteld moet worden, met rust en ontspanning zodat de goede kwaliteiten naar voren komen.”

Beentechniek

De tweede bezichtigingshengst Norbert (v. Ferdeaux uit Franciska elite pref IBOP-dr D-OC v.Gribaldi, gefokt door J.A. & B. Naber uit Vredenheim) werd voorgesteld door Astrid Langeberg. De halfbroer van de goedgekeurde hengst Kaiman (v. Dark Pleasure) ontving 83 punten en bezette zo de tweede positie. “Dit is een opvallend paard dat opwaarts gebouwd is met een heel goed gevormde voorhand. De stap is actief, heeft een goede buiging in de gewrichten en een goed lichaamsgebruik. De draf is lichtvoetig met een mooie beentechniek en veel zelfhouding. De galop toont opnieuw die beentechniek, waarbij het achterbeen mooi door komt van achteren uit. De proef gaf in het geheel een mooi bergop beeld en bewegingstechniek viel hierbij eveneens op. Hier en daar was er een klein spanningsmomentje, maar dit werd mooi opgelost door de amazone.

Driemaal 80 punten

De top vijf werd gecompleteerd door drie paarden die allemaal 80 punten ontvingen voor hun verrichting. Nicky Snijder presenteerde de hengst Nashville STH (2e bez D-OC v.Rubin Royal uit Florence STH ster sport-dr D-OC v.San Amour, fokker B. Nekeman-Alteveer, te Hasselt) die louter 8’en op zijn cijferlijst zag verschijnen. De galop vormde met een 8,5 het hoogtepunt van de zwarte ruin Napoleon (v. For Ferrero uit Jikita elite IBOP-dr D-OC v.Ferdeaux, fokker W.M. van der Aa uit Vinkel) voorgesteld door Lilli van den Hoogen. De merrie Nadette Jr. (elite IBOP-dr D-OC v. Dream Boy uit Gadette elite IBOP-dr D-OC v.Charmeur, fokker T.B. Hassink te Zeewolde) ontving zowel voor haar draf als galop een 8,5.

Bron: KWPN