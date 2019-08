Imposantos met 91,4 punten op weg naar herhaling

De Pavo Cup-winnaar van 2018 Imposantos (Wynton x Krack C) is dit jaar op weg naar herhaling. Met Bart Veeze liep de zwarte hengst van Theo Driessen vandaag in de halve finale van de Pavo Cup voor zesjarigen naar 91,4 punten. De Pavo Cup-verrassing van vorig jaar, Inferno (Everdale x Trento B) staat er ook weer goed voor. De winnaar van zilver bij de vijfjarigen in 2018 kreeg nu met Quinty Vossers 88,4 punten, goed voor plaats twee in de halve finale.

Derde werd een andere verrassing: I’m Like Nobody Else BB (Charmeur x Travolta Nieuwmoed) met Wilma Salm. Deze relatief onbekende combinatie liep direct als eerste starter in de ochtend naar 87,8 punten. Op de plaatsen 4 en 5 weer oude bekenden: de tweevoudig WK- en Pavo Cup-finaliste Imagine (Dreamboy x Jackson) met Bart Veeze (87 punten) de na de Wereldkampioenschappen weer door Renate van Uytert van Hans Peter Minderhoud overgenomen In Style (Eye Catcher x Lorentin) met 85,2 punten.

‘Complete paarden met goede basisgangen’

“Gemiddeld genomen hebben we verschillende complete paarden met goede basisgangen gezien”, licht Frenk Jespers die de paarden beoordeelde met Veronique Roerink. “Meerdere paarden maakten goede wissels, dat is soms nog weleens een struikelblok op deze leeftijd. Een enkeling was nog niet zover en nam het risico niet, om een eenvoudige wissel te maken. Het terugkomen vanuit de galop naar de stap geeft net zo goed informatie, het is in deze proef de keuze aan de ruiter.”

Imposantos naar 91,4 punten

De hoogste punten waren voor Imposantos (Wynton uit Zarina elite IBOP-dres PROK van Krack C, fokker Willy Wijnen uit Berlicum). “We vinden de stap en de galop echt zijn beste gang. In de galop zagen we controle, rust en gedragenheid en in het kader van Imposantos’ opleiding maakte Bart de keuze om eenvoudige wissels te rijden. Daarin liet Imposantos zien dat hij zich goed laat terugrijden en ook daarin zijn balans bewaart.”

Inferno scoort 88,4 punten

De opwaartse Inferno (Everdale uit Belize ster PROK van Trento B, fokker J. Gloudemans uit Nuland) is volgens Jespers ook een compleet paard. “Inferno zou een fractie meer op eigen benen kunnen lopen. Het totaalbeeld was mooi, er zijn nog punten te verdienen op de afwerking.”

Nieuwkomer naar 87,8 punten

Nieuwkomer I’m Like Nobody Else (Charmeur uit Any-Else van Travolta’s Nieuwmoed, fokker W. Chr. Braat – Brummelkamp uit Wenum-Wiesel) werd volgens de jurywoordvoerder fantastisch voorgesteld door Wilma Salm. “Dit paard kwam als eerste starter de baan binnen en dan moet je als jurylid ook de punten durven te geven. Achteraf gezien zijn we blij met de punten die we gaven, want I’m Like Nobody Else hoort zeker in de top 3. We zagen veel kwaliteit in de basisgangen en een sympathiek totaalbeeld.”

87 punten voor Imagine

Imagine (Dream Boy uit Olivia keur sport-dres van Jackson, fokker Ellis Stam-van Waveren uit Dalfsen) werd weer voorgesteld door Bart Veeze en kwam tot 87 punten. “Een paard met veel expressie in het draven. Imagine heeft een mooi voorbeengebruik een goed achterbeengebruik en beweegt los door het lijf. In de galoppade mocht ze meer opwaarts blijven.”

In Style vijfde

De KWPN-hengst In Style (Eye Catcher uit Sissy van Lorentin I, fokker Joop van Uytert uit Heerewaarden) liet 85,2 punten noteren. Renate van Uytert – van Vliet zat zelf weer in het zadel en had In Style goed aan de gang. “De stap was heel goed, in draf was In Style gedragen, aan elkaar en goed in de aanleuning. In de galoptour mislukte een wissel en dat ging ten koste van de harmonie.”

Finale

Vrijdag om 14:25 vervolgt het programma voor de zesjarige Pavo Cup-paarden met de finale, de beste 12 paarden mogen daar terugkomen. Joyce Heuitink, bondscoach van de paradressuur en Grand Prix-amazone, beoordeelt de finalisten samen met Gert van den Hoorn. De beste paarden worden overgereden door Philipp Hess.

KWPN-hengsten

Imposantos en In Style zijn de enige twee hengsten die bij de twaalf uitverkorenen voor de finale zitten. Verrichtingstopper Dettori (Desperado x De Niro) viel met Hans Peter Minderhoud net buiten de boot (79,8/13e plaats) en Invershin (Charmeur x Balzflug) liep met Theo Hanzon naar 79 punten (17e plaats).

Uitslag

Bron: Horses.nl/KWPN