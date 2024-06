Improver-zoon voert sterke groep zesjarigen aan in Pavo Cup Westdorpe

Op de Pavo Cup voorselectie in Westdorpe kwam gisteren een kleine groep van zes zesjarige dressuurpaarden in de baan. Met 76 als laagste score en vier paarden boven de 80 punten, was de kwaliteit echter hoog. Improver-zoon Nitron San kreeg onder Yomini Pitambersingh de hoogste score van deze leeftijdscategorie.

Bart Bax en Brecht D’Hoore beoordeelden gisteren de Pavo Cup voorselectie. ”Het viel op dat we veel goede vliegende wissels hebben gezien, dat hebben we in positieve zin meegenomen in de harmonie”, is Bart tevreden. Dit geldt ook voor winnaar Nitron San (Improver uit Happy Time stb D-OC van Chinook, fokker J.A.M. Sanders) die met een 9 voor de harmonie naar 83 punten liep. ”Dit is een paard met veel front dat correct werd voorgesteld en netjes naar de hand toe werd gereden. Hij stapt actief met een goed lichaamsgebruik. In draf zagen we veel houding en een goede beentechniek, in de verruimingen mocht hij nog een fractie meer gesloten blijven. De galop heeft een goede sprong, afdruk en veel souplesse, daarbij liet hij mooie doorgesprongen wissels zien.”

82 punten

Dark Pleasure-dochter Nirozette (Dark Pleasure uit Irozette elite pref IBOP-dres D-OC van Dream Boy, fokker W.L. Plaizier uit Heerjansdam) kreeg onder Kirby Kroos 82 punten, goed voor de tweede plek. Deze merrie kreeg eveneens een 9 voor de harmonie. ”Ook dit paard werd heel correct voorgesteld, op een eerlijke manier en heel sympathiek. Ze beschikt over een taktzuivere, actieve stap. De draf is lichtvoetig en kan nog een fractie draagkracht winnen. In galop zagen we veel activiteit met een goede afdruk. De wissels waren eveneens correct gereden, mooi doorgesprongen en ontspannen.”

Newboy

Annabel Rootveld scoorde met Newboy (Dream Boy uit Walkura keur prest IBOP-dres van Polansky, fokker H. Smalbraak – Hemink uit Winterswijk Miste) ook 82 punten, maar werd op basis van de ex aequo-regeling naar de derde plek verwezen. ”Dit is een stoer paard dat goed door het lichaam stapte met een goede ruimte. In draf heeft hij veel balans, en mooi gebruik van het voorbeen. Daarbij zou hij in de verruiming nog een fractie meer gesloten kunnen blijven. Dat laatste geldt ook voor de galop, waarin hij een goede sprong en afdruk liet zien. Bij dit paard vielen de appuyementen positief op.”

Constante cijferlijst

Met een cijferlijst van louter 8’en en dus exact 80 punten werd Nachorijke VR (Ferdinand uit Idorijke VR elite pref IBOP-dres PROK van Connaisseur, fokker Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen) onder Sarah Nuyts vierde. ”Deze merrie werd heel netjes en eerlijk voorgesteld, maar deed nog wel wat groener aan dan de andere zesjarigen. De stap heeft een goede ruimte met een goede takt. In draf is de merrie actief met goede souplesse. Die sopulesse zagen we ook in de galop terug, die eveneens beschikt over een goede ruimte. Daarbij liet ze al correcte wissels zien.”

Bron: KWPN