Inschrijving Pavo Cup geopend

De vier-, vijf- en zesjarige dressuurpaarden strijden deze zomer weer om de Pavo Cup. De data en locaties van de selectiewedstrijden waren al bekend, de inschrijving is inmiddels ook geopend voor de eerste vier selectiewedstrijden.

Via de vijf selectiewedstrijden, vier in Nederland en één in België, selecteren de meest complete dressuurpaarden zich voor de halve finale in Ermelo. De halve finales zijn 4 augustus in Ermelo, op 6 augustus vinden de finales plaats.

Inschrijven

Plaats Regio Datum Deurne Zuid 12 juli 2022 Ermelo Oost 16 juli 2022 Zuidwolde Noord 19 juli 2022 Oudkarspel West 21 juli 2022 Oud-Turnhout België 23 juli 2022

*Klik op de plaatsnaam om meteen in te schrijven via Mijn KNHS. Inschrijven voor Oud-Turnhout kan vanaf eind juni.

Aanmelden via Mijn KNHS

Aanmelden voor de Pavo Cup-voorselecties gaat dit jaar via Mijn KNHS. Een startpas is hiervoor vereist, mocht u deze niet hebben kunt u deze aanvragen, startpas voor een dag is voldoende.

Startplaatsen halve finale

Na elke selectiewedstrijd komt er een aangepast tussenklassement. Na de vijfde – en dus laatste – selectiewedstrijd zal op basis van de behaalde scores (van hoog naar laag) het vooraf vastgestelde aantal combinaties (50 vierjarigen, 35 vijfjarigen en 20 zesjarigen) geplaatst worden voor de halve finale. De overige startplaatsen in de halve finale worden aangevuld op basis van het behaalde aantal punten in de voorselectie, uiteraard geldt hiervoor een ex aequo-regeling. Na enkele voorselecties worden de voorlopige deelnemerslijsten gepubliceerd.

Bron: KWPN