Jenneke Overduin wint Pavo Perfect Pair Prize

Op de Pavo Cup-voorselectie vandaag in De Mortel is de Pavo Perfect Pair Prize, die wordt uitgereikt aan de combinatie met de meest harmonieuze voorstelling, gewonnen door Jenneke Overduin. De amazone stelde de merrie Perlita Frank VDL (Barton VDL x Zonik) voor bij de vierjarigen.

De Pavo Perfect Pair Prize werd dit jaar in het leven geroepen voor de combinaties met de meest harmonieuze voorstelling in de Pavo Cup-voorselecties. Vandaag viel de prijs ten deel aan Jenneke Overduin, die met Perlita Frank VDL (Barton VDL uit Ina Frank elite pref IBOP-dres PROK van Zonik, fokker VDL Stud uit Bears en Jackie Ahl-Eckhaus uit San Luis Obispo) zevende werd bij de vierjarigen.

Natuurlijke wijze

Marian Dorresteijn beoordeelde vandaag alle paarden op de Pavo Cup-voorselectie, in de ochtend met Brecht D’Hoore en in de middag met Floor Dröge. “Jenneke rijdt een kwaliteitsvolle merrie en viel vandaag op met een hele correcte voorstelling”, licht ze toe. “De aanleuning was heel mooi, maar we vonden het vooral aansprekend dat dit paard op een heel natuurlijke wijze werd gepresenteerd. Jenneke overvroeg de merrie absoluut niet en het was een harmonieuze verrichting. Ze liet zien wat haar paard op dit moment kan en liet de merrie daarbij in eigen waarde. Het totaalbeeld zag er heel mooi uit: op eigen benen, goed aan de hulpen, licht en met een fijne aanleuning.”

Bron: KWPN