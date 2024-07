Jessica Lynn Thomas gastamazone Pavo Cup

De Zweedse Jessica Lynn Thomas is dit seizoen de gastamazone in de Pavo Cup. De in Duitsland gevestigde amazone zal per leeftijdscategorie de beste drie paarden overrijden, waarna de winnaar van de Pavo Cup bekend wordt gemaakt.

Jessica Lynn Thomas vergaarde wereldwijd vooral bekendheid dankzij haar successen met de veelbesproken Sezuan-zoon Secret, waarmee ze in 2019 zilver won op het WK Jonge Dressuurpaarden. De amazone verzamelde in de afgelopen jaren meerdere medailles op de Bundeschampionate en was met Benicio (v. Belissimo M) actief op Grand Prix-niveau. Ze was voorheen werkzaam bij onder meer Hengststation Beckmann en het Hannoveraner Verband, maar runt sinds 2017 samen met haar man Raphael Thomas hun bedrijf Thomson Horses.

Bron: KWPN