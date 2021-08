Kadiene pakt overwinning in Pavo Cup voor 6-jarigen

Vanmiddag behaalde Kadiene (v. Zhivago) de overwinning in de Pavo Cup voor 6-jarigen met een score van 278,6. De merrie kreeg een 10 van gastruiter Philipp Hess. Svenja Grimm zat in het zadel van de Zhivago-nakomeling. De goedgekeurde hengst Kyton (v. Ferguson) kreeg de tweede plaats met een score van 272,8. Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) pakte de derde plaats met 260,4 punten.

Philipp Hess was erg onder de indruk van de door De Radstake B.V. uit Varsseveld gefokte merrie Kadiene, waardoor hij de 6-jarige een 10 gaf voor het overrijden. ”Het is een geweldig paard en ze geeft een fantastisch gevoel”, vertelt Hess. ”Ze is heel makkelijk om mee te werken en de vliegende wissels zijn fantastisch mooi van de grond.”

Kyton naar zilver

De KWPN-goedgekeurde hengst Kyton verscheen vandaag onder Bart Veeze. De door W.J.J. Goesten uit Berkel Enschot gefokte Ferguson-nakomeling kreeg ook een 10 van Hess. In de eerste finaleronde wist Kyton een tweede plek te bemachtigen waarna hij daar bleef staan. Hiermee was Kyton de beste hengst.

Brons voor Kuvasz RS2

Kuvasz RS2 behaalde de derde plaats in de Pavo Cup voor 6-jarigen onder Marieke van der Putten. In de eerste finaleronde scoorde de Glamourdale-nakomeling 85,4 punten, waardoor hij een plaats kreeg in de top 3. De KWPN-hengst, gefokt door Dekstation de Havikerwaard uit De Steeg, kreeg een 9,5 van Philipp Hess.

Goedgekeurde hengsten King van het Haarbosch en Hexagons Kaygo in top 5

Jeanine Nieuwenhuis stelde de goedgekeurde hengst King van het Haarbosch (v. Spielberg) voor. De zesjarige gefokt door L. van Aaken uit Wintelre pakte de vierde plaats. Hexagons Kaygo (v. Capri Sonne JR.) maakte de top 5 compleet onder Thamar Zweistra. De goedgekeurde hengst was gefokt door Stal Hexagon in Schore.

Beste ruin: Everdale-nakomeling Kenndale

Onder Nora van Houtem liep Kenndale (v. Everdale) naar een zevende plaats. De door W.G.M. van Driel uit Loosbroek gefokte zesjarige was hiermee de beste ruin in deze finale.

Uitslagen

