Kayne, Katniss en Kevin toch naar finale vierjarigen

Niet 20, maar 23 paarden in de finale van de Pavo Cup voor vierjarigen aanstaande vrijdag. Op de startlijst zijn er drie paarden bij gekomen: de goedgekeurde hengsten Kayne (v. Governor) en Kevin (v. Dreamboy) en de NMK-merrie Katniss (v. Galaxy). Deze drie paarden scoorden gisteren 80 punten.

Eigenlijk waren er 20 startplaatsen in de eerste finaleronde van de vierjarigen. Daar kwam Kuvasz RS2 (Glamourdale x De Niro) gisteren al bij omdat hij door de hengstenkeuringscommissie werd aangewezen voor de tweede bezichtiging, zijnde de eerste finaleronde. Kuvasz werd gisteren 21ste.

Drie er bij

Nu staan er 23 paarden op de startlijst omdat er eentje is uitgevallen: Dai Ko Myo TF (v. Dante Weltino), die meedeed in het kader van de hengstenkeuring. Met het uitvallen van deze hengst kwamen er meteen drie paarden in aanmerking voor een startplek omdat zij alledrie op 80 punten uitkwamen.

Startlijst

Bron: Horses.nl