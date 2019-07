KWPN geeft duidelijkheid over deelname halve finale Pavo Cup

Voor aanvang van het Pavo Cup-seizoen bracht het KWPN het bericht naar buiten dat de grens voor een halve finale-plek van 75 punten is opgeschroefd naar 80 punten. Dit zorgde voor wat onduidelijkheid. Er zijn 50 startplaatsen voor vierjarige paarden, 35 voor vijfjarigen en 20 voor zesjarigen. Paarden die in de voorselectie 80 punten of meer behalen zijn direct voor de halve finale geplaatst, de overige startplaatsen worden gevuld aan de hand van behaalde punten.

Dat betekent dat als er bijvoorbeeld dertig vierjarige paarden in de voorselectie een score van 80 punten of meer behaalden, er nog twintig te vergeven startplaatsen zijn. Aan de hand van alle verreden voorselecties wordt er een ranking gemaakt en in dat geval zullen de twintig hoogst scorende vierjarigen onder de 80 punten ook in aanmerking komen voor een startplaats in de halve finale.

Extra deelnemers

Buiten de bovengenoemde aantallen startplaatsen komen nog extra deelnemers: goedgekeurde KWPN-hengsten, hengsten die deelnemen aan de hengstenselectie en paarden die deelnamen aan de laatste observatietraining voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Deze paarden mogen rechtstreeks, zonder voorselectie, deelnemen aan de halve finale.

Bron: KWPN