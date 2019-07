KWPN maakt Pavo Cup-juryleden bekend

Dat de beste paarden van de Pavo Cup worden overgereden door de Duitse jonge paardenspecialist Phillipp Hess was al bekend. Inmiddels zijn ook juryleden bekend voor de halve finale van de Pavo Cup en de eerste finaleronde.

Op dinsdag 13 augustus komen de vierjarigen voor de halve finale van de Pavo Cup in de baan. Regio-inspecteur Toine Hoefs neemt samen met Grand Prix-jurylid Jan Wolfs de taak op zich om deze halve finalisten te jureren. De halve finales van de vijf- en zesjarigen zijn op woensdag 14 augustus. Arie Hamoen, hengstenkeuringscommissielid Gelders paard en jurylid, en Grand Prix-jurylid Patricia Wolters, beoordelen alle vijfjarige dressuurpaarden. De zesjarigen worden door gerenommeerd dressuurcoach Frenk Jespers en Veronique Roerink, Grand Prix-ruiter en voormalig deelnemer aan het WK Jonge Dressuurpaarden, beoordeeld.

Finales

Op vrijdag 16 augustus staan de finales van de Pavo Cup op de planning. De eerste finalerondes van zowel de vier-, vijf- als zesjarigen worden beoordeeld door Grand Prix-ruiter en bondscoach van de Paradressuur Joyce Heuitink en Gert van den Hoorn.

Deelname halve finales

In totaal zijn er vijftig startplaatsen voor de vierjarigen, 35 voor de vijfjarigen en twintig startplaatsen voor de zesjarigen beschikbaar. Paarden met 80 punten of meer plaatsen zich direct voor de halve finale. De overige startplaatsen in de halve finale worden aangevuld op basis van het behaalde aantal punten in de voorselectie, uiteraard geldt hiervoor een ex aequo-regeling. Na enkele voorselecties worden de voorlopige deelnemerslijsten gepubliceerd. Boven op de bovengenoemde aantallen startplaatsen komen nog extra deelnemers: goedgekeurde KWPN-hengsten, hengsten die deelnemen aan de hengstenselectie en paarden die deelnamen aan de laatste observatietraining voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Al deze paarden mogen rechtstreeks zonder voorselectie deelnemen aan de halve finale.

Data voorselecties

De voorselecties van de Pavo Cup worden weer verreden op de diverse Centrale Keuringen. De eerste twee zijn inmiddels geweest en er staan er nog acht op de agenda.

CK Rotterdam (Zuid-Holland) 12 juli

CK Turnhout (België) 13 juli

CK Ermelo (Gelderland) 13 juli

CK Lelystad (Flevoland) 18 juli

CK Tolbert (Groningen) 19 juli

CK Middenbeemster (Noord-Holland) 20 juli

CK De Wolden (Drenthe) 23 juli

CK de Mortel (Noord-Brabant) 26 juli

Bron: KWPN