Laatste Pavo Cup selectie-zeges voor Hazelberg’s Odyssee, Magnum de la Fazenda en Most Wanted Nero von Bellin

De Pavo Cup voorselecties van dit seizoen sloten vandaag af in De Mortel. Hazelberg's Odysse (v. Elton) won bij de vierjarigen met 86 punten. Bij de vijfjarigen won de Morricone-zoon Most Wanted Nero von Bellin deze laatste voorselectie met 84 punten. Datzelfde puntentotaal was er voor de winnaar bij de zesjarigen: Magnum de la Fazenda (v.Cennin).

Bij de vierjarige paarden ging de overwinning naar de krachtige Elton-dochter Hazelberg’s Odysse. Zij draafde en galoppeerde onder Krista Kolijn voor een 9 en ging daarmee naar 86 punten.

Johan Hamminga en Floor Dröge beoordeelden in De Mortel een grote groep van 45 paarden, waarvan Hazelberg’s Odysse (Elton uit Katinga BH ster van Florencio) als winnaar uit de bus kwam. Deze merrie komt uit dezelfde moederlijn als het internationale Grand Prix-paard Broere Karmijn (v.Damiro L). “Dit is een merrie met heel veel kwaliteit en een sterk lichaam”, licht Johan toe. “Wat met name opvalt is dat ze heel goed tot dragen kan komen en veel balans heeft. De stap is zuiver in de viertakt, maar in de proef zou ze nog net iets meer door mogen treden. Dat was na de proef beter. De draf heeft heel veel mechaniek, veel buiging in de gewrichten, een goede houding en is mooi bergop. Wat opvalt is dat ze met veel rust in de bewegingsafloop zo goed gedragen blijft en veel motor toont. De galop heeft heel veel afdruk en kracht.”

Olivier

Kim Koolen werd met de Kingston Blue Hors-zoon Olivier (Kingston Blue Hors uit Gatika elite IBOP-dres D-OC van Florencio, fokker W.M. van der Aa uit Vinkel) tweede in deze voorselectie. Deze halfbroer van de hengst Night Shadow kreeg 84 punten. “Dit is een heel mooi model, een elegant paard met een goede zelfhouding. Hij zou net een fractie meer go kunnen tonen om de aanleuning nog wat constanter naar de hand toe te krijgen. De stap is heel zuiver in de viertakt en goed door het lichaam. In draf beweegt hij met veel lossigheid, met veel takt, lichtvoetig en met zelfhouding. De galop is zuiver in de drietakt.”

Drie paarden op plaats 3

Drie paarden deelden de derde prijs. Een van hen is Duval’s Ozosexy (Secret uit Basing Belle van Zorro, fokker J. C. van der Endt uit Yerseke), een halfbroer van Duval’s Kapri Sun (v.Capri Sonne Jr) die onder Micky Schelstraete is opgenomen in het nationale Young Riders-kader. Deze hengst kreeg onder Amber Hage 83 punten met een 9 voor de stap. “Dit is een groot, hoogbenig paard dat een goede zelfhouding vertoont. Hij stapt heel goed door het lichaam, blijft zuiver in de takt en is heel actief en ruim. De draf heeft een goede cadans, een mooi voorbeengebruik en afdruk. Daarbij zou het achterbeen nog een fractie resoluter aan kunnen treden. Ook in galop zagen we een goede takt en goede afdruk. Daarbij maakt hij veel bodem en blijft hij mooi naar boven.”

Hetzelfde puntentotaal was er voor Femke de Laat en For Romance-zoon Oromance (uit Gaia ster PROK van Rousseau, fokker W. van Manen uit Bennekom). “Dit is een sterk paard met een hele constante aanleuning en een natuurlijke verrichting. De stap is zuiver in de viertakt, maar in de proef mocht er wat meer verbinding blijven. De draf is heel zuiver in de takt met een goede voorbeentechniek. De galop is zuiver in de drietakt met een goede afdruk en goede sprong.”

Ook Ohio (Kaiman uit Laika ASD stb-ext van Grand Galaxy Win, fokker J.P. Dalsem uit Schipluiden) scoorde onder Kirsten Brouwer 83 punten. “Deze hengst heeft een heel mooi model, een mooi silhouette en blijft stil in de aanleuning. Wat met name opvalt is de bewegingsafloop van het voorbeen. De stap is zuiver in de viertakt en voldoende actief, maar zou nog een fractie krachtiger kunnen. In draf heeft hij een mooi voorbeengebruik en een goede zelfhouding. De galop is zuiver in de drietakt met een goede balans, daarbij zou hij nog iets meer af kunnen wikkelen vanuit het achterbeen.”

Sympathiek

Met 82 punten liep GLOCK’s Toto Jr-zoon Ortisei (uit Kassiopeia LH elite sport-dres IBOP-dres D-OC van Dream Boy, fokker J. Groenhart uit Hardinxveld – Giessendam) onder Julia Groenhart naar de zesde plek. Zijn moeder is een halfzus van het Zware Tour-paard Barichello LH (v.Florencio). “Dit is een heel sympathiek paard dat ook sympathiek werd voorgesteld. Hij wordt in een houding gereden waarbij hij het achterbeen zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De stap is zuiver door het lichaam en mooi losgelaten. De draf heeft een goede balans, goede beentechniek en een mooie houding. In de verruimingen mag hij nog iets meer bodem pakken. De galop is gedragen met een goede balans.”

Negen paarden over 80 punten

Marjolein Moes-Courage reed Olli-Odette RMC (Ferdinand uit Kiekeboe Odette elite sport-dres IBOP-dres PROK van Feel Good, fokker M. Moes – Courage uit Ommeren) naar een gedeelde zevende plek. Deze merrie kreeg 81 punten. “Dit is een paard met veel macht en een mooi dressuurmodel. Ze beschikt in stap over een zuivere viertakt, maar kan daarin nog wat meer bodem pakken. De draf typeert zich door een hele goede takt, goed achterbeengebruik en goede afdruk. Voor een hoger cijfer mag ze nog iets lichtvoetiger zijn. De galop is zuiver in de 3takt met een goede balans.” Olli-Odette RMC deelde deze zevende plek met For Ferrero-zoon O’Roark (uit Havanta elite IBOP-dres PROK D-OC van Fürst Romancier, fokker C.H.G. Hoogers en L.G.M. Hoogers – Legeland uit Eersel), voorgesteld door Miranda Rongen. “Deze ruin heeft een mooi model, een stille aanleuning en veel balans. Hij is in stap zuiver in de viertakt en mag voor een nog hoger cijfer wat meer bodem pakken. In draf blijft hi mooi in de houding. De galop is zuiver in de viertakt met heel veel balans.”

Negende werd Oasis (Dante’s Junior uit Kabiola ster sport-dres D-OC van Franklin, fokker F.J.G. van Boxtel uit Volkel). Deze hengst scoorde onder het zadel van Lars op ’t Hoog 80 punten. “Een heel aansprekend paard met een constante verrichting, een mooie zelfhouding en goede aanleuning. De stap is zuiver in de viertakt, hij zou daarbij nog iets losgelatener over de rug kunnen blijven. De draf heeft een goede afruk en cadans. In galop is hij zuiver in de drietakt met een goede afdruk en beentechniek.”

Vijfjarigen

Bart Bax en Marie Louise Moerings beoordeelden deze laatste voorselectiewedstrijden van het seizoen bij de vijf- en zesjarigen.

Aan de beste vijfjarige Most Wanted Nero von Bellin (Morricone uit Cuwensie stb-ext van Donnerball, fokker C.J. Bruin uit ‘t Harde) konden zij een constante cijferlijst uitdelen met viermaal het cijfer 8,5. Deze hengst werd voorgesteld door Bart Desender. “Dit is een mooie, stoere hengst”, begint Marie Louise. “Hij stapt mooi door het lichaam. De draf heeft een mooie zelfhouding, goede bewegingsafloop en duidelijke overgangen. In galop zagen we wederom een mooie bewegingsafloop, daar zou hij in de verruimingen nog iets meer ruimte mogen pakken.”

Gedeelde tweede plek

Secret-dochter Naomyi de la Fazenda (uit Inara keur sport-dres van De Niro, fokker Johan Rockx uit Roosendaal) liep onder Thalia Rockx naar 83 punten. Deze merrie komt uit de moederlijn van vele internationale sportpaarden, waaronder Thalia’s Grand Prix-paard Verdi de la Fazenda (v.Florett As). “Dit is een hele elegante combinatie en een lichtvoetig paard. Ze stapt mooi door het lichaam met een correcte bewegingsafloop. De draf heeft een goede techniek en is mooi gedragen. Ook de galop heeft een goede bewegingsafloop. Als ze daarin iets meer bergop zou gaan, is er nog ruimte voor hogere punten.”

Naomyi de la Fazenda deelde haar tweede plek met Napoli Sollenburg (Total Us uit Florence Sollenburg elite EPTM-dres sport-dres PROK van Vivaldi, fokker Adri Zekveld uit Almere) en Benjamin Maljaars, die stapte voor een 9. “Een mooie, stoere vos met veel techniek in de benen. Hij stapt mooi door het lichaam, naar de hand toe met veel kracht. In draf was het jammer dat hij een aantal keer aansprong in de verruimingen, op de korte zijde was het beeld erg mooi met veel techniek. In galop zagen we een goede sprong en goede bewegingsafloop, daarin mag hij iets meer gesloten worden.”

Halfbroer Desperado

Ziyech (v.Blue Hors Zackerey) werd onder het zadel van Curro Benitez Sanchez vierde met 82 punten. “De stap is mooi door het lichaam en goed naar de hand toe. In draf bleef dit paard mooi bergop met veel veer, veel afdruk en veel zelfhouding. Hij zou daarin soms nog iets meer halslengte mogen hebben. De galop heeft veel power, afdruk en techniek.” De hengst kreeg één punt meer dan New York (Indian Rock uit Sarita elite pref prest D-OC van Havidoff, fokker fam. Andeweg uit Randwijk). Deze volle broer van de Grand Prix-paarden Desperado en Chinook (v.Vivaldi) werd voorgesteld door Martine van Vliet. “Dit paard werd erg mooi voorgesteld. In stap had hij iets meer bodem mogen pakken. De draf heeft veel afdruk en een mooie zelfhouding. Galopperen doet hij met veel power, veel afdruk en een goede beentechniek.”

Jenny Zwetsloot reed Feinrich-zoon Nashville (uit Dasante elite EPTM-dres PROK van Tuschinski, fokker H.G.A. Verdellen uit Hegelsom) naar een zesde plek met 80 punten. Deze ruin komt uit dezelfde moederlijn als de hengst Metall. “Een zeer bewerkbaar paard dat mooi werd voorgesteld. De stap is zuiver en mooi naar de hand toe. Draven doet hij met een goede bewegingsafloop, daarbij zou hij nog iets meer bergop mogen. De galop is mooi naar de hand toe gesprongen.”

Magnum de la Fazenda wint zesjarigen

De rubriek voor zesjarige paarden werd gewonnen door Magnum de la Fazenda (Cennin uit Inara keur sport-dres van De Niro, fokker Johan Rockx uit Roosendaal), halfbroer van Naomyi de la Fazenda. Curro Benitez Sanchez reed deze hengst naar 84 punten met een 9 voor de draf. “Dit is een stoer, grootramig paard. Hij stapt groot, goed over de benen en mooi naar de hand toe. In draf heeft hij een goede techniek, waarbij we heel gecharmeerd waren van het schakelvermogen. De galop heeft veel kwaliteit, maar zou vandaag wat meer lichaamsgebruik mogen tonen.”

Eveneens gedeelde tweede plek

Met 81 punten deelden twee paarden de tweede plek. Habanna-dochter Mayflower (uit Galanta ster IBOP-dres sport-dres PROK van Alexandro P, fokker Dressuurstal Rutten uit Hunsel) kreeg onder Lisanne der Nederlanden een 9 voor de stap. “Dit is een stoere, sterke merrie met veel power. Ze stapt los door het lichaam met een mooie overstap. De draf heeft veel power, veel afdruk en een goede bewegingsafloop. Ook de galop heeft veel power, afdruk en sprong.”

Marijn van Dijk reed Voyager RS2 (Vitalis uit Sifurina van Sir Donnerhall I, fokker Marion Menck) naar ditzelfde puntentotaal. “Een mooi paard dat keurig werd voorgesteld. In stap volgt hij mooi de hand en zagen we een goede techniek. De draf heeft een mooie bewegingsaflooop, daarbij zou hij nog iets meer bergop mogen blijven. Galopperen doet hij met veel kracht en wederom een goede bewegingsafloop.”

De uitslag van de vierjarigen volgt later.

Bron: KWPN