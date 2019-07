Laatste Pavo-voorselectie De Mortel verplaatst in verband met hitte

Aanstaande vrijdag stond de laatste Pavo Cup-voorselectie op de agenda in De Mortel. Omdat zoveel ruiters met hun jonge paarden nog een plaatsje voor de halve finale probeerden te bemachtigen (rond de 70 aanmeldingen) werd er voor de Pavo Cup-voorselectie in Noord-Brabant zelfs een aparte dag ingeroosterd. Die Pavo-dag is nu in verband met de voorspelde extreme hitte verplaatst naar volgende week dinsdag (30 juli).

Het regiobestuur van KWPN Regio Noord-Brabant heeft in goed overleg met Prof. dr. M.M. (Marianne) Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, verbonden aan de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht, Andries van Daalen, voorzitter Algemeen Bestuur KWPN en Piet Peters, directeur KWPN, besloten om, op basis van de KNMI-weersverwachtingen, de Pavo Cup-voorselectie van vrijdag 26 juli te verzetten naar dinsdag 30 juli. De voorselectie vindt plaats bij Manege het Zwarte Water in De Mortel.

Startlijst hetzelfde

Uitgangspunt is dat de organisatie hoopt dat alle combinaties ook in de gelegenheid zijn om aanstaande dinsdag te starten. De startlijst zoals deze voor vrijdag 26 juli al gepubliceerd was is daarom ook voor 30 juli van toepassing. Combinaties die op dinsdag 30 juli niet kunnen starten worden verzocht zich per e-mail af te melden bij het regiosecretariaat, e-mail [email protected] Alle ruiters, amazones, geregistreerden, juryleden en medewerkers worden vandaag nog per e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld door de heer Wil Haarman, regiosecretaris KWPN Noord-Brabant.

Centrale Keuring Noord-Brabant gaat wel door

Gezien de KNMI-weersverwachtingen zullen de CK-keuringsrubrieken op zaterdag 27 juli gewoon doorgang vinden, meldt het KWPN.

Bron: KWPN.nl