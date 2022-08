Lightning Star bevestigt favorietenrol en wint Pavo Cup zesjarigen

"Alle drie deze paarden zijn van heel hoog niveau" begon gastamazone Eva Möller haar beoordeling van de Pavo Cup finalisten bij de zesjarigen. Maar de merrie Lightning Star (v. Ferguson) stak er bovenuit. Ze was al de winnares van de halve finale onder Kirsten Brouwer en kreeg van Möller 95 punten bij het overrijden. Tweede werd Lord Platinum (v. Ferguson) voorgesteld door Curro Benitez Sanchez, die bij het overrijden 90 punten kreeg. De derde plaats ging naar Let's Play (v. Franklin) die eerst door Meghan Mühlebach werd voorgesteld en bij het overrijden ook 90 punten kreeg van de gastamazone.

In het eerste onderdeel van de finale van de Pavo Cup voor zesjarige paarden haalde Lord Platinum (v. Ferguson) voorgesteld door Curro Benitez Sanchez, de hoogste score: 87,000. Let’s Play (v. Franklin) haalde onder Meghan Mühlebach 85,000 punten. Lightning Star (v. Ferguson) ging na het eerste gedeelte nog altijd aan de leiding met Kirsten Brouwer na een score van 86,400.

Powerhouse

Möller kreeg het publiek al aan het klappen bij haar laatste stukje draf op Lighting Star, een paard met veel vermogen, ‘go’ en afdruk. “Dit is een paard voor een jonge amazone met soepele heupen” grapte Möller na het overrijden. “Je hoeft haar van achteren niet aan te zetten, ik vond haar heel leuk.” De merrie kreeg 95 punten. “Het is een zeer krachtige merrie, de verzameling gaat al heel goed, maar voor een 10 zou ze nog meer mogen swingen in het uitstrekken” aldus Möller. “Dit is een groot talent voor de toekomst”. Lightning Strike behaalde in totaal 269 punten.

Mooi opwaarts

Bij Lord Platinum roemde Eva Möller de draf, waarin de hengst een mooie opwaartse tendens heeft. Met Lord Platinum had ze wat meer afstemmingsproblemen in de wissels, maar dat nam ze hem niet kwalijk. “Dit paard heeft veel zelfdragend vermogen, maar is heel soms nog wat aan het zoeken naar zijn balans. Een top paard!” Lord Platinum kreeg in totaal 261 punten vandaag.

Modern

Let’s Play vond Möller een goed gereden, modern paard dat erg werkwillig is. “Hij is gemakkelijk van de hand af te rijden is en ook weer terug te verzamelen.” De hengst kreeg 90 punten en eindigde op een totaal van 257,4.

Meer informatie volgt

Uitslag