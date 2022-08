Lightning Star RR naar toppunten in halve finale Pavo Cup zesjarigen

Met 87,6 punten ging de Ferguson-dochter Lightning Star RR (mv. De Niro) vandaag overtuigend aan kop in de halve finale van de Pavo Cup voor zesjarige paarden. De Pavo Cup-reserve kampioene en WK-medaillewinnares van vorig jaar, scoorde onder Kirsten Brouwer een 9 voor haar draf.

Joyce van Rooijen-Heuitink beoordeelde samen met Gerdine Maree de rubriek voor zesjarige paarden. “We hebben een fijne groep ruiters gezien, die snappen dat paarden naar de hand toe gereden moeten worden, met name in de top van het klassement”, is ze tevreden over het voorstellen van de paarden. “We hebben veel complete dressuurpaarden gezien, het is een pluspunt in de fokkerij dat steeds meer paarden ook over een fijne stap beschikken.”

Lightning Star

Elitemerrie Lightning Star (Ferguson uit Daily Enjoy elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van De Niro, fokker Titan Wilaras uit Riel) zette een eerste stap op weg naar de titel. “Deze merrie heeft heel veel techniek en heel veel activiteit. Het werk gaat haar erg makkelijk af en ze werd door Kirsten ook heel fijn voorgesteld.”

Lakewood

Onder Robin Heiden, liep Jazz-zoon Lakewood (uit Entebbe elite IBOP-dres PROK van Ufo, fokker Stoeterij Broere uit Alblasserdam) naar de tweede plek met 85,4. “Bij dit paard viel de stap op. Daarnaast zagen we een amazone die voor haar leeftijd al heel professioneel rijdt en het paard echt een meerwaarde wist te geven. Lakewood beschikt uit zichzelf over een heel mooi front.”

Tweede troef voor Kirsten Brouwer

Kirsten Brouwer reed ook Lennoxwaard (El Capone uit Wintana Waard elite pref prest EPTM-dres PROK van Jazz, fokker L.S.M. van Rijn uit Nieuwland), die de derde plek op naam schreef met 84,8 punten. “Dit paard kan super draven met heel veel zelfhouding en veel lichtvoetigheid. Hij was iets gespannen in de stap en de galop, dat heeft de score wel wat gedrukt. Ondanks dat, bleef hij wel heel gehoorzaam in de proef en de oefeningen.”

Ferguson

De tweede Ferguson-nakomeling werd vierde. Lord Platinum (uit How Pretty Platinum ster van Bretton Woods, fokker Titan Wilaras uit Riel) kreeg met Curro Benitez Sanchez 84,0 punten. “Lord Platinum is een heel compleet dressuurpaard met drie hele goede gangen. Hij zou nog een fractie meer met de schoft omhoog kunnen blijven en de oortjes het hoogste punt, maar het is een paard met heel veel afdruk.”

L’Unique STH

L’Unique STH (Boston STH uit Zamba Dream elite pref prest IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van Samba Hit, fokker Lens Nekeman en Berna Nekeman-Alteveer uit Hasselt) gaat onder Nicky Snijder met 82,8 punten en de vijfde plek naar de finale. “We vonden hem het paard met de beste stap van allemaal, daar kreeg hij een 9 voor. Hij heeft heel veel losgelatenheid, schoudervrijheid en ruimte in stap. De aanleuning zou nog iets meer op lengte kunnen zijn, maar het viel op dat deze wel heel constant was. In draf en galop mag dit paard nog iets meer afdruk ontwikkelen, maar hij heeft een hele fijne, functionele techniek.”

Finale

Twaalf vijfjarige paarden maken zaterdag hun opwachting in de finale, die wordt beoordeeld door Sven Rothenberger en Bart Bax.

Uitslag

Bron: KWPN