Lisa van Ettikhoven wint eerste Pavo Perfect Pair Prize

Op de Pavo Cup-selectie in Houten is voor het eerst de Pavo Perfect Pair Prize uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan de combinatie met de meest harmonieuze voorstelling. De prijs viel ten deel aan Lisa van Ettikhoven en Pablo (Just Wimphof x Uphill, fokker M.D. Vervoorn).

Lisa van Ettikhoven stelde Pablo voor bij de vierjarigen. Met een harmonieuze, sympathieke voorstelling heeft de combinatie de eerste Pavo Perfect Pair Prize gewonnen. Deze wordt op 27 juli uitgereikt tijdens de Pavo Cup finale.

Fijne inwerking

Jurylid Marian Dorresteijn was enthousiast over de manier van rijden van de 21-jarige amazone. “Dit is een amazone met een heel fijne inwerking. Ze stelde haar paard met een mooie aanleuning voor. Het paard heeft niet de meeste expressie, maar hij ging wel heel correct door de baan met drie hele correcte gangen. Daarbij bleef hij mooi door het lichaam bewegen en reed Lisa hem goed naar de hand toe, zoals we dat graag willen zien. Het beeld was heel sympathiek en het paard stond heel fijn aan de hulpen, waardoor Lisa hem met kleine hulpen kon rijden. We zien graag dat vierjarige paarden op deze manier worden voorgesteld; mooi op eigen benen en naar de hand toe gereden.”

Bron: KWPN