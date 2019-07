Martine van Vliet en Kensington naar 84 punten in Pavo Cup-selectie Flevoland

Op de Pavo Cup-selectie in Lelystad ontvingen zeven paarden rechtstreeks een uitnodiging voor de halve finale. Het hoogste puntenaantal (84) werd behaald door de vierjarige Kensington (Chagall D&R x Don Primaire), die werd voorgesteld door Martine van Vliet.

“Een heel mooi gemodelleerd dressuurpaard, die netjes werd voorgesteld en over drie goede basisgangen beschikt. Kensington valt op met zijn natuurlijke balans en goede zelfhouding”, vertelt Johan Hamminga, die samen met Christa Larmoyeur verantwoordelijk was voor de jurering. Kensington is gefokt door Landa Hartlief-Hasebos en M. Hartlief.

Lichtvoetigheid

Elite IBOP-dressuur merrie Kasjmir (Ebony x Idocus) van fokker Wim Hoogeslag deed onder Jantine Slingerland met 82 punten eveneens goede zaken. “Deze merrie is qua type net iets gewoner dan de winnaar, maar ze blinkt echt uit met haar lichtvoetigheid, balans en zelfhouding.”

CK-kampioene

De CK-kampioene van Friesland van vorig jaar, Kolana (Ferdeaux x Vivaldi, fokker Appie Dijkstra) behaalde onder Cynthia Eggenkamp 81 punten en eindigde daarmee op plaats drie. De merrie kreeg een negen voor haar zeer goede stap.

Van Lieren

In Lelystad werden geen vijfjarige direct geselecteerd, maar we drie zesjarigen. Laurens van Lieren had twee daarvan onder het zadel, waaronder de winnares: Indicover Vrouwe (Fürst Romancier x Vivaldi, fokker R. van Heuvelen). “Dit is een grootramig paard met zeer veel bewegingspotentieel. Ze zou alleen in alles net iets vlugger mogen om nog hogere punten te scoren. Laurens stelde hem vakkundig voor en wanneer hij er nog wat meer activiteit in kan krijgen, kan ze hoge ogen gooien in de halve finale.”

Zelfgefokt

Kirsten Brouwer reed haar zelfgefokte Ichiban (Desperado x Apache) naar plaats twee met 82 punten. “Ichiban heeft enorm veel overeenkomsten met haar grootvader Apache. Het is een heel lichtvoetig bewegende bloedmerrie met veel tritt in de benen.”

Bron: KWPN