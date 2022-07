Master Design UZN voert 5-jarigen aan in Pavo Cup voorselectie Deurne

De vijfjarigen dressuurpaarden hebben zojuist ook hun verrichting afgerond in de baan in Deurne. De beoordeling van deze voorselectie voor de Pavo Cup lag in handen van Johan Hamminga en Veronique Roerink, die Master Design UZN (v. Glock’s Toto Jr.) de hoogste score mochten toekennen.

Master Design UZN (Glock’s Toto Jr uit Gente v. Charmeur, fokker A.P. Mutludogan) liep naar 81 punten onder Lina Uzunhasan. Johan Hamminga licht toe: “We hebben negen paarden in de ring gehad bij de vijfjarigen, waarvan twee er voor ons uitsprongen. Master Design UZN werd keurig voorgesteld en werd mooi van achteren naar de hand toegereden. De lichtvoetigheid en balans waren het meest opvallend van dit paard. We hebben hem een 8,5 gegeven voor de harmonie en totaal indruk.”

Metallic naar 80 punten

Één puntje minder was er voor Metallic (Dettori uit Westside ster voorl.keur PROK v.Rousseau, fokker H.G.A. Verdellen) die werd voorgesteld door Febe van Zwambagt. “Dit was een keurige presentatie, het paard werd mooi van achteren naar voren gereden en met een mooi stille aanleuning en goede zelfhouding. De harmonie werd dan ook beloond met een 9. De stap en draf zijn zuiver in takt, maar hebben nog wat aan kracht te winnen. De galop is zijn beste gang, daarin toont het paard al wel veel kracht en afdruk,” verklaart Johan Hamminga.

Bron: KWPN