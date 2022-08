Montrachet als favoriet naar finale Pavo Cup vijfjarigen

In de halve finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen ging Mac Toto USB (Toto Jr. x Jazz) er nog met de overwinning vandoor, maar na het eerste onderdeel van de finale is hij voorbijgestreefd door zijn halfbroer Montrachet (Toto Jr. x Tuschinski) en diens amazone Saskia van Es. Beide hengsten en de KWPN-goedgekeurde hengst My Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) nemen het in het tweede onderdeel van de finale tegen elkaar op.

Saskia van Es stuurde Montrachet van fokker Adri van Erp in de eerste ronde van de finale naar 87 punten. De zwartbruine hengst kreeg 8,8-en voor de stap, harmonie en totale indruk, een 8,6 voor de galop en een 8,5 voor de draf. My Blue Hors Santiano en zijn amazone Renate van Uytert-van Vliet kwamen met 85,7 punten het dichtst in de buurt.

Renate van Uytert-van Vliet met My Blue Hors Santiano. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink- van Dijk

Mac Toto USB tweede in tussenstand

Daniëlle Heijkoop stuurde Mac Toto USB in de halve finale met 87,2 punten naar de overwinning, maar in de eerste ronde van de finale moest de amazone genoegen nemen met 83,8 punten en de zesde plaats. Met een totaal van 171 punten neemt de combinatie nog wel de tweede plaats in de tussenstand in. Van Es en Montrachet gaan met 172,2 punten aan de leiding, Van Uytert-van Vliet en My Blue Hors Santiano staan op drie met 170,6 punten.

Ontknoping

De drie hengsten nemen het in het tweede onderdeel van de finale nogmaals tegen elkaar op. Gastamazone Eva Möller neemt dan plaats in het zadel.

Uitslag.