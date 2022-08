Nashville SW met 10 van Eva Möller naar Pavo Cup-titel

De vierjarige Nashville SW kwam met toppunten naar Ermelo en maakte daar zijn verwachtingen volledig waar. De hengst won de halve finale, won het eerste onderdeel van de finale en sloot af met een ultieme 10 van gastamazone Eva Möller.

Nashville SW (Secret x Jazz, fokker Stal Willig) liet zich niet alleen goed zien onder zijn vaste amazone Femke de Laat, maar ook onder de gastamazone. Eva Möller kon niets bedenken wat beter kon aan de imponerende hengst. “Vanaf de jurytafel vond ik hem al het beste paard, het gevoel onder het zadel was misschien nog wel beter”, is ze enthousiast. Daarmee viel de eerste 10 van de dag. Fokker Martien Willig kreeg namens de Vrienden van het KWPN een fokkerspremie uitgereikt voor het fokken van de beste hengst.

Vosmerrie

Vitalis-dochter Nanny Mc Phee (mv. Sorento, fokker Stal Ribbels) viel op met haar fijne instelling en werkwilligheid onder het zadel van Eva. “Bij een vosmerrie vraag je je altijd af wat je te wachten staat, maar het gevoel was echt heel goed. Ze staat super aan de hulpen en deed echt haar best voor me”, looft ze de merrie. Nanny Mc Phee kreeg voor het overrijden een 9,5 en werd daarmee tweede. Fokker, eigenaar én amazone Judith Ribbels krijgt daarmee ook een fokkerspremie voor de beste merrie in deze rubriek.

Reservekampioen Pavo Cup 4-jarigen en beste merrie: Nanny Mc Phee met Judith Ribbels. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink- van Dijk

Dutch Dream

Dutch Dream (Dream Boy x Fürst Romancier, fokker A.P.G. de Lange) maakte de top drie compleet. De hengst, die werd voorgesteld door Edith Chardon, beloonde Eva voor het comfortabele gevoel dat hij haar gaf. “Ik heb hem een 9 gegeven. Hij is een heel comfortabel paard om op te zitten en mee te rijden, maar ik moet meenemen dat hij niet helemaal ontspande in de stap.”

