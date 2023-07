Noble Romance loopt op twee Pavo Cup-voorselecties en scoort achtereenvolgens 77 en 82 punten

De vijfjarige ruin Noble Romance (For Romance I x Vivaldi) van Louis en Gabriëlle Röst liep donderdag de Pavo Cup-voorselectie in Ermelo naar 77 punten (stap: 75, draf: 80, galop: 80, harmonie: 80, algemene indruk: 75), maar verdween na de rubriek weer van de uitslagenlijst. Een dag later liep de ruin onder Cynthia Eggenkamp in het Belgische Turnhout weer mee en scoorde toen 82 punten. Volgens het Pavo Cup uitvoeringsbesluit kan een paard niet twee keer opgegeven en beoordeeld worden, maar toch gebeurde het en het KWPN staat er achter.

Het KWPN reageert bij navraag als volgt op de situatie: “In het uitvoeringsbesluit van de Pavo Cup staat in artikel 1.3 beschreven dat het Algemeen Wedstrijdreglement ook van toepassing is. In artikel 47.2 van het KNHS-reglement staat beschreven dat een deelnemer op verzoek van een official het bij het paard horende paardenpaspoort hoort te kunnen tonen. De betreffende amazone kon het paspoort niet op het eerste verzoek overleggen, daarom kreeg ze van de official de kans om het paspoort voor het einde van de rubriek te overleggen (zie artikel 47.5 van het KNHS-reglement). Toen het tonen van het paspoort niet mogelijk bleek (noot van de Horses.nl: de stal van Röst is 15 autominuten van het Nationaal Hippisch Centrum verwijderd), is de uitslag van deze combinatie volgens artikel 47.5 verwijderd. De volgende dag is deze combinatie, na het tonen van het paspoort, in Turnhout gestart.”

Uitvoeringsbesluit: paard kan niet twee keer beoordeeld worden

Het KWPN laat in die reactie buiten beschouwing dat duidelijk in hetzelfde Uitvoeringsbesluit Pavo Cup 2023 staat dat een paard slechts voor één voorselectie mag worden opgegeven en één keer beoordeeld mag worden:

Per paard kan voor maximaal één voorselectiewedstrijd worden aangemeld, tenzij inschrijving aan een andere

voorselectiewedstrijd wordt gevraagd door artikel 7.2.

Artikel 7.2 zegt: De jury kan besluiten tot uitstel van de beoordeling indien naar haar mening een aangeboden paard niet te beoordelen is op grond van kreupelheid of onregelmatigheid, de gedragingen van het paard of de omstandigheden waaronder de beoordeling moet plaatshebben. Het betreffende paard kan, indien de hiervoor bedoelde omstandigheid die tot uitstel heeft geleid is opgeheven, wederom voor beoordeling worden aangeboden, mits er binnen het lopend seizoen nog een beoordeling binnen betreffende onderdeel van het Kampioenschap is gepland.

77 punten van Bax en Moerings, 82 punten van Hamminga en Moerings

Van dat laatste kan geen sprake zijn aangezien Noble Romance werd besproken en gepunt door de juryleden in Ermelo, Bart Bax en Marie Louise Moerings. Een dag later waren er 82 punten van Moerings en Johan Hamminga.

