Norricone VH, Marylin-Dine en About You RS2 aan kop in Pavo-voorselectie Gelderland

Met 88 punten scoorde de vierjarige Norricone VH (v. Morricone) onder Jennifer Sekreve de topscore op de Pavo Cup-voorselectie in Ermelo. Ook de toppers bij de vijf- en zesjarigen behaalden mooie punten: Marylin-Dine (v. Daily Diamond) kwam aan kop bij de vijfjarigen met 85 punten en 86 punten waren er voor About You RS2 (v. AC/DC). Robin van Lierop reed zowel de topper bij de vijf- als de zesjarigen.

In Ermelo zaten er tijdens de tweede Pavo Cup-voorselectie 88 punten in voor de Morricone-zoon Norricone VH. De tweede plaats was voor Svenja Grimm en de goed geteste Fall in Love (v.Blue Hors Farell). In totaal scoorden er 10 paarden 80 punten of hoger.

“Deze vierjarige paarden werden grotendeels erg netjes gepresenteerd, we konden zien dat ze goed voorbereid waren. In de kopgroep zien we een aantal fijne lichtvoetige paarden die op een correcte manier werden voorgesteld”, vertelt jurywoordvoerder Marian Dorresteijn die de paarden met Veronique Roerink beoordeelde.

Veel zelfhouding

Morricone-nazaat Norricone VH (uit Jensie elite sport-dres IBOP-dres D-OC van Enzo Ferrari, fokker H. van Hattem uit Oldebroek) is volgens Dorresteijn een imponerend paard met veel front en voorkomen. “We zagen een mooie zelfhouding die van nature aanwezig is en daarin kon Jennifer een heel sympathiek beeld laten zien. De stap heeft veel lichaamsgebruik, is mooi schrijdend en met een goede ruimte en blijft daarin actief. In draf is de zelfhouding opvallend, het paard heeft veel balans en geen snelheid nodig. Diezelfde zelfhouding zien we ook in de galoppade, al mocht hij daarin wat meer gedragen op het achterbeen blijven. Een heel compleet dressuurpaard.”

Plezierige presentatie

De tweede positie was voor Svenja Grimm en IBOP-topper Fall in Love. De dochter van Blue Hors Farell (uit Sophie van San Amour) scoorde met 87 punten net een half puntje minder dan tijdens de IBOP. “Een heel compleet paard”, looft Dorresteijn die benadrukt hoe fijn de rijderij bij deze combinatie is. “De harmonie viel heel positief op. De amazone kan met kleine en fijne hulpen blijven rijden en de aanleuning blijft steeds heel constant. Daarbij laat de merrie een heel constant beeld zien. De stap is heel zuiver en ruim, in de draf valt de lichtvoetigheid en de takt op, waarbij de merrie heel mooi naar de hand wordt gereden. In galop zien we veel afdruk. Voor nog hogere punten zou de merrie een fractie meer in het lichaam en met de schoft omhoog kunnen bewegen, maar voorop staat dat dit een heel plezierige presentatie was om naar te kijken.”

Sympathieke presentatie

Twee paarden bemachtigden 84 punten. De Secret-nazaat No Secret (uit Esina elite sport-dres IBOP-dres PROK van Jazz, fokker Stal Willig uit Abcoude) viel op met een presentatie waarin souplesse de boventoon voerde. “No Secret heeft een mooie go, loopt mooi met de oren erop en toont veel inzet, zonder dat het tempo hoog is of er spanning aanwezig is. Positief zijn de mooie overgangen en de beentechniek die dit paard heeft.”

Veel zelfhouding

Most Wanted Nero von Bellin, eveneens een nakomeling van Morricone (uit Cuwensie stb-ext van Donnerball, fokker C.J. Bruin uit ’t Harde), is eveneens een paard met veel uitstraling en een imponerende voorhand. “Deze hengst imponeert in de draftour met zijn beentechniek, maar zou voor hogere punten nog wat meer gesloten kunnen blijven. Met name de stap en de galop vielen heel positief op, een heel compleet dressuurpaard met veel zelfhouding.”

Marylin-Dine

De Pavo Cup voorselectie in Ermelo werd vanmiddag bij de vijfjarigen gewonnen door Marilyn-Dine die gereden werd door Robin van Lierop. De merrie kreeg een 9 voor haar galop en eindigde met een totaal van 85 punten.

Marilyn-Dine is een dochter van Daily Diamond uit Farludine elite pref IBOP-PROK van Vivaldi, fokker I.M.C. Schel-Schippers. Zij stamt uit hetzelfde lijntje als de Lichte tour-paarden Androdine en Jacky Kennedy DVB. Zij werd twee jaar geleden opgenomen in het stamboek met 85/85 en bereikte het NMK. Nu overtuigde ze opnieuw. Bart Bax lichtte de paarden toe: ”Een merrie met veel uitstraling en formaat. Ze laat veel takt zien in de oefeningen. De stap is actief met goede ruimte en lichaamsgebruik. De draf heeft veel techniek en een mooi voorbeengebruik. Het achterbeen treedt daarbij mooi onder. De galop is en goede afdruk en heeft veel afdruk. Soms zou ze nog iets meer mogen gaan zitten, maar in totaal een heel sympathiek beeld. Met een 9 voor de draf, een 8 voor de galop en verder 8,5-en kwam haar score op 85 punten.

84 punten

De in Chili woonachtige Duitse amazone Svenja Grimm stelde de hengst Madison voor. Deze zoon van Gamble H (uit Cointreau Stb-Ext van Johnson werd gefokt door Jan Brouwer Horses BV. “Een grootramig paard dat veel uitstraling heeft. De stap is actief maar zou iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. De draf heeft een goede tact, ruimte en afdruk en de galop heeft immens veel kracht en veel ruimte. In het terugkomen hij zou nog iets meer omhoog kunnen blijven komen. Met een 8 voor de stap en verder 8,5-en was dat goed voor 84 punten.”

Gerdine Marrée reed Massimo (Glock’s Toto jr. uit van Bretton Woods, Fokker M. VAN Cortenberghe) naar diezelfde score: “Een combinatie met een heel mooi beeld. Het paard liep een gehoorzame correcte proef. De stap is actief met een goede ruimte waarbij hij de zuiverheid goed kon behouden in het sluiten. De draf is goed van ruimte met een goed gebruik van het voorbeen en met afdruk en balans. De galop is een goede 3-takt met ruim voldoende ruimte maar zou iets meer lichaamsgebruik mogen tonen.” Zij kregen juist een 9 voor de draf.

About You RS2

Bij de zesjarigen was de hoogste score vanmiddag in Ermelo voor de Westfaals gefokte About you RS2. Daarmee behaalde Robin van Lierop de tweede overwinning in de Pavo Cup voorselectie vandaag. Beste KWPN’er was Lenthe Ce die met Cynthia Eggenkamp 81 punten behaalde.

In totaal kwamen 13 zesjarigen voor de jury. Robin van Lierop stelde zijn Westfaler hengst About You RS2 (Ac/Dc x Escobar) keurig voor en kreeg maar liefst 86 punten. Daaarmee behaalde hij na Marilyn-Dine bij de vijfjarigen nu de twede overwinning Bart Bax lichtte de paarden toe: “Een paard met veel uitstraling, die een prachtig silhouet heeft in de proef en heel gehoorzaam is. De stap is actief met veel lichaamsgebruik, soms wat vlug. De draf heeft veel techniek met een goed gebruik van het achterbeen, veel balans en houding. In de galop heeft hij veel afdruk en sprong en komt makkelijk terug in de wissels.” Vanwege zijn afstamming maakt About You geen kans op een plaats voor de halve finales.

Rust en balans

Hoogst geplaatste KWPN’er was Lenthe Ce, een dochter van Johnson uit Briacarla ster IBOP-dr D-OC van Van the Man, fokker Chr. Eggenkamp uit Voorthuizen en M. Schoemaker-Peper. “Een merrie die een heel mooi beeld liet zien, met een hele mooie houding die veel rust uitstraalde. De stap is een goede viertakt, is actief maar zou iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. De draf heeft veel takt, buiging in het achterbeen en ze heeft veel balans in de oefeningen. In de galop is er goede sprong, veel ruimte, maar in de contra zou ze nog iets meer balans kunnen houden. Het totaal komt op 81 punten.”

Christianne Goes was de amazone van Accountancy Leonardo VDT (Zonik uit Grace Kelly VDT elite EPTM-dr D-OC van Jazz, fokker A. van de Tillaart uit Zijtaart. “een royaal ontwikkeld paard, die een gehoorzame proef liet zien met opvallend goede appuyementen, zowel maar links als naar rechts. Het geheel straalde rust uit en ze toonden ook hele mooi eenvoudige wissels. De stap is in viertakt en heeft ruimte maar mocht soms iets vlijtiger. De draf heeft ruim voldoende techniek en heeft kracht, maar mocht soms iets lichtvoeriger. In galop toont hij veel balans en ruimte. In de contra wordt hij wellicht iets snel en mist hij iets het lichaaamsgebruik, maar overall een hele fijne presentatie.”

Uitslag

Bron: KWPN