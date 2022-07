Nox wint Pavo Cup voorselectie Deurne met 87 punten￼

De voorselecties voor de Pavo Cup zijn vandaag van start gegaan met de eerste wedstrijd in Deurne. De klasse voor vierjarigen werd gewonnen door Nox (v. Furst Romancier) en Femke de Laat, die tevens de nummer drie Nashville Sw (v.Secret) presenteerde. Charlotte Fry mocht zich als tweede opstellen met Nova-Liz (v. Everdale).

Juryleden Floor Dröge en Marian Dorresteijn kregen 24 combinaties te zien in de 4-jarigen rubriek en waren tevreden met het verloop: “We zagen vandaag absoluut een goed boveneinde, complete paarden die op een prettige manier werden voorgesteld. Deurne is een prachtige accommodatie met super faciliteiten en met een indrukwekkende, maar ook eerlijke ambiance waar de ruiters en amazones hun paarden goed kunnen presenteren. Dat is ook het mooie aan deze wedstrijd: het paard kan op een gemakkelijke manier wennen aan een groter terrein. De gevraagde oefeningen worden daarbij minder op de letter gereden, een volte tussendoor is bijvoorbeeld geen probleem en zo worden de paarden op een goede manier opgeleid,” vertelt Floor Dröge.

Nox naar 87 punten

Femke de Laat trok vandaag aan het langste eind met Nox (Furst Romancier uit Blue Bell elite PROK sport-dr IBOP-dr v.Krack C, fokker A. Schepens). De voshengst verdiende 87 punten, met onder meer een 9 voor de stap, galop en totaal indruk. Marian Dorresteijn licht toe: “Nox is een paard met een heel mooi silhouet, veel souplesse en een mooie uitstraling. De stap heeft een goede ruimte en lichaamsgebruik, het paard is echt aan het schrijden. In de draf valt de beentechniek op, het paard loopt mooi van achteren naar de hand toe. Aanvankelijk was hij iets kijkerig aan de lange zijde, maar dat werd mooi opgelost door de amazone en na een paar rondjes vloeide de spanning af. In de galop toont dit paard veel balans met veel sprong naar boven, het is een heel compleet paard.”

Nova-Liz

Charlotte Fry presenteerde de merrie Nova-Liz (elite IBOP-dr D-OC v.Everdale uit Frizzle Liz ster v.Johnson, fokker E. van de Steen). De combinatie kreeg 84 punten toebedeeld en scoorde met een 9 het hoogste cijfer voor de harmonie in deze klasse. “Dit is een vlijtige merrie met een goed achterbeengebruik die gedurende de hele proef erg geconcentreerd was op haar ruiter. De stap is actief met goede takt, de draf toont eveneens takt en afdruk en met name het wijken werd heel goed uitgevoerd. Voor hogere punten mag ze nog meer de schoft naar bovenbrengen, maar ze had wel een heel mooie, stille en constante aanleuning. In de galop liet de merrie veel gedragenheid, zelfhouding en sprongkracht zien. In alle gangen viel het achterbeen positief op en de merrie werd correct voorgesteld,” aldus Marian Dorresteijn.

9,5 voor galop Nashville SW

Femke de Laat had een goede dag; zij mocht zich namelijk ook op de derde positie opstellen, nu in het zadel van Nashville SW (Secret uit Esina elite PROK IBOP-dr sport-dr v.Jazz, gefokt door Stal Willig VOF). “Nashville SW is een paard met een heel imponerend silhouet en veel voorhand. De stap is correct, maar zou hij nog wat meer bodem kunnen pakken. In de draf valt de voorhand op, met veel schoudervrijheid en een goed voorbeen. Hij mocht eigenlijk met meer impuls worden voorgesteld, dit lukte in de tweede helft beter en toen zag je ook direct meer zweefmoment en schwung door het lijf. De galop was echt een hoogtepunt, met zoveel zelfhouding en techniek, daar hebben we een 9,5 voor kunnen geven,” vertelt Marian Dorresteijn.

Bron: KWPN